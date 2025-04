フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド2025―26 PIW THE MUSICAL 〜The Best of BROADWAY〜横浜公演」が29日、横浜市のKOSE新横浜スケートセンターで報道陣に公開された。

アイスダンスの“かなだい”こと村元哉中さん&高橋大輔さんは、初出場の22年世界選手権でも演じたリズムダンス曲「ソーラン節」を披露。小気味いいサウンドとともに、息の合ったスケーティングで魅了した。

田中刑事さんは「For Forever」を、織田信成さんは「Ghost」をシックに演じ、大トリの荒川静香さんは「With You」でしっとりと舞った。