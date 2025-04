TOKYO FM開局55周年記念特別番組『Life Time Music〜あなたとつくる55年目のプレイリスト』が、29日に放送。3番手は、小森隼(こもり校長『SCHOOL OF LOCK!』)と浜崎美保(『Skyrocket Company』)が届けた。初タッグとなった2人は、まず“コンビ名”を決めることに。PART1の住吉美紀&LOVEが「スミラブ」、PART2の山崎怜奈&ハマ・オカモトが「レナハマ」という愛称だったことから、浜崎が「コモハマコンビ?」と提案し、その案が採用された。

冒頭に、それぞれの思い入れが深い1曲を語り合う一幕も。小森は「ASIAN KUNG-FU GENERATIONさんの「マーチングバンド」。学生時代に出会っていたら、ASIAN KUNG-FU GENERATIONさんに青春時代を支えてもらいました。それから『SCHOOL OF LOCK!』のパーソナリティーをやらせてもらった時に、その思いをしゃべり続けていたら、ご本人にまで届いて、ゲストに来てくださったんです。思いを話し続けていたら、出会うきっかけをくださった」とかみしめるように語った。一方の浜崎は「『スカロケ』が始まってから出会った曲。2014年4月からレコメンドソングというコーナーを始めたのですが、その1曲目である黒木渚さんの『革命』という曲が、ものすごくパワフルで、ここからやっていくぞと。歌のパワーに引っ張ってもらって、今も『スカロケ』ってあるよなって」と言葉に力を込めていた。この日は、リスナーのみなさんからTOKYO FMで出会った大切な1曲のリクエストを預かり、「55年目のプレイリスト」を作成。この日1日限り、懐かしの「電話リクエスト」=電リクセンターも復活。またTOKYO FM55年の歴史を貴重な過去アーカイブ音源や証言で振り返る企画、「TOKYO FM クロニクルニュース〜音と記憶でたどる55年の物語」も届ける。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。■タイムテーブルPART1 9時〜12時出演:住吉美紀(『Blue Ocean』)&LOVE(『ALL‐TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜supported by Ginza Sony Park』)11時〜11時半 『ディア・フレンズ』出演:坂本美雨PART2 12時〜14時55分出演:山崎怜奈(『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』)&ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)(『THE TRAD』)PART3 15時〜16時50分出演:小森隼(こもり校長『SCHOOL OF LOCK!』)&浜崎美保(『Skyrocket Company』)PART4 17時〜20時出演:マンボウやしろ(『Skyrocket Company』)&遠山大輔(『JA全農 COUNTDOWN JAPAN』)