¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®Äó¶¡¤Ø±ÒÀ±Âè1ÃÆÂÇ¤Á¾å¤²¡¡¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤ËÂÐ¹³
Joey Roulette
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í¹©±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥«¥¤¥Ñ¡¼¡×¤ÎºÇ½é¤Î±ÒÀ±£²£·´ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ø¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤òÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¡£
º£²óÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬£²£°£±£¹Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£°£°²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥¤¥Ñ¡¼¡×¤ÇÃÏµåÄãµ°Æ»¤ËÁ÷¤ë·×²è¤Î±ÒÀ±£³£²£³£¶´ð¤Î¤¦¤ÁÂè£±ÃÆ¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤È¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥í¡¼¥ó¥Á¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ê£Õ£Ì£Á¡Ë¤Î¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¹¡×¤ò»È¤¤¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö¸á¸å£·»þ¤Ë¥±¡¼¥×¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë±§Ãè·³´ðÃÏ¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÅö½é¡¢£²£°£²£´Ç¯½é¤á¤ËºÇ½é¤Î±ÒÀ±·²ÂÇ¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±Ç¯°Ê¾å¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£Æ±¼Ò¤ÏÊÆÏ¢Ë®ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ã£Ã¡Ë¤¬ÀßÄê¤·¤¿´ü¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢£²£°£²£¶Ç¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ë·×²è¤ÎÈ¾¿ô¤ËÅö¤¿¤ë£±£¶£±£¸´ð¤Î±ÒÀ±¤òÇÛÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÆ±¼Ò¤¬´ü¸Â±äÄ¹¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÇ¯Æâ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£