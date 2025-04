ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「リロ」や「スティッチ」のアートが前後にあしらわれた、ディズニーデザイン「ユニセックス刺繍デニムシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックス刺繍デニムシャツ」リロ&スティッチ

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央全開ボタン留め

両胸フラップ付きポケット

後ろ:ヨーク切替え

裾:両脇丸カット

<織物>綿100%(デニム)

製品洗い加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「スティッチ」と「リロ」デザインのデニムシャツ。

女性もゆったりラクに着られるユニセックスサイズで、これ1枚で着るのはもちろん、羽織りや前INもOK!

いろいろな着こなしが楽しめます。

© Disney

フロントには右ポケットの下に人形の「スクランプ」やサーフボード、ヤシの木の刺繍が、

© Disney

左ポケットの上には「Aloha!」のロゴ刺繍が施されています。

それぞれ刺繍なので立体感があってかわいい☆

© Disney

バックには大きな刺繍も◎

© Disney

仲良くフラを踊る「スティッチ」と「リロ」のアートが刺繍でデザインされています。

「Stitch」のロゴにはハイビスカスや葉っぱ、パイナップルなどのアートも施され、南国ムードたっぷり!

© Disney

身生地は柔らかな綿100%デニム生地を使用しています。

いろいろな着こなしが楽しめて、重宝しそう。

ユニセックスサイズなので、お友達や家族、カップルなどでお揃いにできるのも魅力的。

「リロ」や「スティッチ」のアートが前後にあしらわれた、ディズニーデザイン「ユニセックス刺繍デニムシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

