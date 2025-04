ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.6」を紹介します!

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.6」

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657498

登場時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約8×6×18cm

種類:全4種(初音ミク(みみハート)、シナモロール(みみハート)、初音ミク(もふっと)、シナモロール(もふっと))

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、サンリオの「シナモロール」と「初音ミク」がコラボレーションしたミニぬいぐるみの第6弾が登場。

同じポーズをする2人の姿がかわいいらしいデザインが使用されています。

「シナモロール」はお耳を、「初音ミク」は両サイドの髪の毛を使ったポージング。

「みみハート」のポーズでは、頭の上に大きなハートを作るような姿を見せています☆

「もふっと」のポーズは、耳や髪を頬に当てるようにして、もふっとしている姿がキュート。

ふたりの表情にも注目したい、愛らしいぬいぐるみです!

お揃いのポーズがかわいい「シナモロール」と「初音ミク」のぬいぐるみ。

セガプライズの「初音ミク×シナモロール ミニぬいぐるみ Vol.6」は、2025年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

