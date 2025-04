ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2025年4月24日より順次投入される、『サンダーボルツ*』 & you マスコットを紹介します!

セガプライズ MARVEL『サンダーボルツ*』 & you マスコット

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全4種(エレーナ・ベロワ、バッキー・バーンズ、レッド・ガーディアン、ジョン・F・ウォーカー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年5月2日公開予定のMARVEL新作映画『サンダーボルツ*』から、“& you(アンドユー)”のマスコットが登場。

ユニークなメンバーで話題のチームから、人気の4人がキュートなマスコットになってラインナップされます☆

エレーナ・ベロワ

映画『ブラック・ウィドウ』でMCUに初登場した「エレーナ・ベロワ」

その後も、ドラマ『ホークアイ』にも登場するなど、過激な言動とおちゃめなかわいらしさが魅力の目が離せないキャラクターです。

にっこりとほほ笑んでいる姿が、“& you(アンドユー)”ならではのタッチで表現されています。

バッキー・バーンズ

「スティーブ・ロジャース」の親友でありながら、かつてはヒーローと対立していた人気キャラクター「バッキー・バーンズ」

クールな魅力いっぱいの「バッキー・バーンズ」が再現されたマスコットです。

レッド・ガーディアン

劇中での「エレーナ・ベロワ」とのかけあいも楽しみな「レッド・ガーディアン」

マスコットにあしらわれた、モコモコのひげがポイントです。

ジョン・F・ウォーカー

ドラマ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』でMCUに初登場した「ジョン・F・ウォーカー」

黒いシールドを持った「USエージェント」のコスチュームを着たマスコットです。

MARVEL新作映画『サンダーボルツ*』の人気キャラクターたちのマスコット!

セガプライズ「『サンダーボルツ*』 & you マスコット」は、全国のゲームセンターなどにて、2025年4月24日より順次投入予定です。

