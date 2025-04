フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド2025―26 PIW THE MUSICAL 〜The Best of BROADWAY〜横浜公演」が29日、横浜市のKOSE新横浜スケートセンターで報道陣に公開された。

この日の公演からゲストスケーターとして加わった男子で世界選手権6位の佐藤駿(エームサービス・明大)はエキシビションナンバー「Flower Dance」を軽やかに舞い、トリプルアクセルなどで会場を沸かせた。フィナーレでは4回転トーループを跳んだ。

同じくこの日から参加の昨季世界選手権代表の三浦佳生(オリエンタルバイオ・明大)は「INZM」のサウンドに合わせて激しく滑り、トリプアルアクセルなどを着氷。派手なライトアップも観客の度肝を抜いた。