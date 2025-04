フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド2025―26 PIW THE MUSICAL 〜The Best of BROADWAY〜横浜公演」が29日、横浜市のKOSE新横浜スケートセンターで報道陣に公開された。

男子で北京五輪銀メダルの鍵山優真(オリエンタルバイオ・中京大)がこの日もゲスト出演し、エキシビションナンバー「Skydance」を披露。トリプルアクセル、3回転フリップや伸びやかなスケーティングで魅了し、フィナーレでは観客の声援に笑顔で応えた。