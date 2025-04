BTS・JIN、ファンイベント発表!!　新曲ステージを初披露する予定

ボーイズグループBTSのJINが、来月発売される2ndソロアルバム『Echo』のリリースを記念し、ファンと会うイベントを開催する。

JINは4月29日午後2時(以下、日本時間)、Weverseを通じて5月17日にソウル・聖水洞(ソンスドン)の「アンダーソンC」でイベント『Don’t Say You Love Me @Seongsu』を開催すると発表した。

【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮りSHOT

この日JINは、5月16日に発売される『Echo』のタイトル曲『Don’t Say You Love Me』を含む新曲ステージを初披露する予定だ。その他にもさまざまなテーマでトークを交えながらファンと時間を過ごし、「響き」(Echo)を届ける予定だという。

(写真提供=BIG HITS MUSIC)

イベントのドレスコードは新作コンセプトフォトから着想を得た「デニム」となっており、爽やかで自由な雰囲気の中、ファンとの交流を目指して企画された。

イベントの進行はチ・ソクジンが担当する。SBS『ランニングマン』や自身のバラエティ番組『走れソクジン』などで親交を深めた二人の息の合ったやりとりが期待される。

また、現地に来られないファンのために、Weverseを通じたライブ配信も行われる予定だ。これに関する詳しい情報は、後日BTSのWeverseチャンネルで確認できる。

(写真提供=BIG HITS MUSIC)



さらにJINは、5月18日にも別のファンイベントを準備している。ソウル市内の映画館でARMYとハイタッチを行ない、ファンのための特別な空間を提供する予定だ。

来月5月16日に発売される『Echo』は、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる「響き」として広がっていく様子を描いたアルバム。タイトル曲『Don’t Say You Love Me』は、関係が壊れつつある中でも、愛ゆえにお互いを手放せないというアイロニーを歌った楽曲だ。