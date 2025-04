フリーアナウンサーの神田愛花(44)が29日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」(月〜金曜前11・50)に出演。通っている習い事を明かす場面があった。

この日はゲストの勝手なイメージについて語り合う“ぽいぽい”トークのゲストにタレントのSHELLYと歌手のCrystal Kayが出演。2人は米軍基地内の小学校で出会った30年来の幼なじみだという。家庭環境から2人とも幼少期から英語はペラペラ。

そんな2人に神田は「品川駅で凄く海外の方に話しかけられる、っぽい」というイメージをぶつけた。2人とも「×」の札を挙げ、SHELLYは「私たちから“大丈夫ですか?”って(行くことはある)。向こうから来るってことはあんまりないです」と話すとCrystal Kayも納得。「海外で聞かれます、どこ行っても。フランスに行った時とかめっちゃフランス語でどこですかって。分かりませんみたいな感じだったんですけど。困っちゃいますよ。助けたいけど」と苦笑した。

そんな中、MC「ハライチ」澤部佑は「神田さんはどうなんですか?神田さんも英語、今習ってるから」と質問。神田は「今ちょうど習ってまして、品川駅の近くの所で習ってるんで、いつも通るんですけど、(外国人に)話しかけたくなるんですよ、やっぱり困ってる方いると。でも、使えないっていう。よく通りすぎます。(言葉が)出なくて」と苦笑した。

神田は「何て言ってあげたらいいんですかね、こういう時」と2人に質問。とCrystal Kayが「Do you need help? とか」と話すと、「Do you need?」と神田。

「ハライチ」岩井勇気は「それも聞きとれてないの?」とツッコミ。澤部も「まあまあ、経ちますよね、習い出して」とイジると、神田は苦笑しつつ「Do you need help?って言ったら喜びますかね」と笑顔を見せていた。