MIYAVIが、2024年に続き中国ソロライブツアー<-雅- MIYAVI - I’m Your Super Star 2025>(雅 - 我是你的超级明星)を開催。4月26日に华熙LIVE 五棵松にて北京公演を実施した。オフィシャルからのレポートをお届けする。武漢公演(3月29日)に続いての公演会場となった华熙LIVE 五棵松は、国内外の一流アーティストがコンサートを行なう場所だ。約6,000人が集まった会場は開演前から熱気に包まれ、北京市を中心に集まった熱狂的なファンが会場を埋め尽くした。

MIYAVI「Butterfly」中国語バージョン



2025年4月24日リリース

■配信プラットフォーム

网易云:https://y.music.163.com/m/album?id=269991341

QQ音乐:https://i.y.qq.com/v8/playsong.html?songid=575563002&source=yqq&ADTAG=hz_wb_

sf&channelId=10081987

酷狗音乐:https://m3ws.kugou.com/mixsong/cbtrz2d8.html

酷我音乐:http://m.kuwo.cn/newh5app/play_detail/470109427

※日本国内からでは視聴できない場合があります

ライブ出演情報



<2025遇见青春巡回演唱会音乐>

・開催日 5月1日

・開催場所 金华市体育中心体育场





ソロライブツアー<-雅- MIYAVI - I’m Your Super Star 2025>

杭州公演

・開催日 6月28日

・開催場所 杭州市 杭州奥体中心体育馆

19時「Lost in Love」の荘厳な旋律とともに幕を開け、幻想的なライティングと相まって現れたその姿に、会場からは割れんばかりの歓声が上がった。そして、北京のファンに向けて、世界で初めて4月24日にリリースされたばかりの新曲「Butterfly」の中国語バージョンを披露した。また、公演中盤には、中国の人気アーティスト・王铮亮(ワン·ジョンリャン)がサプライズゲストとして登場。2人の息の合ったパフォーマンスに、ファンからは「最高のコラボレーション」「まさかの夢の共演」などの声が飛び交った。2024年発売のアルバム『Lost In Love』『Found In Pain』から「Mirror Mirror」「Real Mon ster」などの代表曲に加え、2013年の「Guard You」や2011年の「Strong」など、キャリアを彩る新旧の楽曲をバランスよく配置。中国公演ならではの特別プログラムとして、中国の往年のヒット曲「Super Star」や「Under The Same Sky」の中国語バージョンも披露され、会場の一体感は最高潮に達した。全29曲、2時間30分に及ぶ公演の最後を飾ったのは、人気アニメ『コードギアス 奪還のロゼ』主題歌「Running In My Head」。客席全員が立ち上がり、ステージと一体となって歌い踊る圧巻のフィナーレとなった。公演終了後、MIYAVIは「中国の皆さんのエネルギーに心から感動しました。音楽には言葉を超えて人々をつなぐ力がある。今日の公演が、日中文化交流の新たな一歩となれば嬉しいです」と語り、深い感謝の意を表した。MIYAVIは今後もロックミュージックを媒体とし、日中文化交流の促進に尽力。音楽が持つ無限の可能性を信じ、芸術を通じた国際理解と世界平和の実現に貢献できるよう、引き続き精進していくとのことだ。今後もそのグローバルな活躍に注目が集まる。