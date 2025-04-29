湘南vs福岡 スタメン発表
[4.29 J1第13節](レモンS)
※15:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 3 畑大雅
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
控え
GK 31 真田幸太
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
MF 37 鈴木雄斗
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝
※15:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 3 畑大雅
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
控え
GK 31 真田幸太
DF 33 高橋直也
DF 47 キム・ミンテ
MF 7 小野瀬康介
MF 14 茨田陽生
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
FW 77 石井久継
監督
山口智
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
DF 77 志知孝明
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 50 佐藤颯之介
監督
金明輝