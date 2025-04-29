C大阪vs町田 スタメン発表
[4.29 J1第13節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 13 中島元彦
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 9 藤尾翔太
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 39 バスケス・バイロン
MF 99 高橋大悟
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 13 中島元彦
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 29 古山兼悟
監督
アーサー・パパス
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 9 藤尾翔太
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
MF 19 中山雄太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 23 白崎凌兵
MF 39 バスケス・バイロン
MF 99 高橋大悟
FW 10 ナ・サンホ
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛