[4.29 J1第13節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 6 登里享平

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 8 香川真司

MF 13 中島元彦

MF 17 阪田澪哉

MF 38 北野颯太

MF 48 柴山昌也

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 22 高橋仁胡

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 29 古山兼悟

監督

アーサー・パパス

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 50 岡村大八

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 7 相馬勇紀

MF 9 藤尾翔太

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

MF 19 中山雄太

FW 15 ミッチェル・デューク

控え

GK 13 守田達弥

DF 26 林幸多郎

MF 8 仙頭啓矢

MF 23 白崎凌兵

MF 39 バスケス・バイロン

MF 99 高橋大悟

FW 10 ナ・サンホ

FW 49 桑山侃士

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛