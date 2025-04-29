GW½éÆü¤Î¹âÂ®¤òµÕÁö 3¿Í»àË´¡Ä¸ºÂ®¤»¤ºÀµÌÌ¾×ÆÍ¤«¡¡¾×ÆÍ¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤Ê¤·¡Ö2Æü¤Ë1²ó°Ê¾åÈ¯À¸¡×¤ÎµÕÁö»ö¸Î¡¡Áø¶ø¤·¤¿¤é¤É¤¦¿È¤ò¼é¤ë¡©¡Únews23¡Û
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯½éÆü¤ËÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¼Ö¤¬µÕÁö¤·¡¢3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢Â¾¤Î¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¤âÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö±ì¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥Æ§¤ó¤À¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¼Ö¤¬¡Ä¡×»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸ì¤ë¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
GW½éÆü¤Î¡ÈµÕÁö¼Ö¡É¡¡¸ºÂ®¤»¤º¤ËÀµÌÌ¾×ÆÍ¤«
ÆÊÌÚ¸©¤ÎÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÅìËÌÆ»¤Î¾å¤êÆá¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GW½éÆü¤ÎÌë¡¢µÕÁö¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢26Æü¤ÎÌë10»þ¤´¤í¡£
µ¼Ô
¡Ö»ö¸Î¤«¤é2»þ´Ö¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤¤Àµß½Ðºî¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¤Û¤«¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£ÃË½÷3¿Í¤¬»àË´¤·¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¥É¡¼¥ó¤È¤ª¤¤Æ¡¢²¿ÉÃ¤«¤·¤Æ¥É¥ó¥É¥ó¡£ºÇ½é2²ó¤«3²ó¡¢ÇúÈ¯²»¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤¬¤·¤¿´¶¤¸¡×
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢µßµÞ¼Ö¤ä¥ì¥Ã¥«¡¼¼Ö¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÇË¤·¤¿¼Ö¤ä¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»Ï©¤ò¿Ê¤à¤È¡¢´°Á´¤Ë²õ¤ì¤¿¼Ö¤ÈÇò¤¤¾èÍÑ¼Ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤¼Ö¤Ï¡¢Æá¿ÜIC¤«¤é¹õ°ëÈÄ¼¼IC¤Î´Ö¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤òµÕÁö¡£°ìÅÙ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2.7¥¥í¤Û¤ÉÁö¤êÂ³¤±¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÁö¼Ö¤ÏÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»þÂ®80¥¥í°Ê¾å¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·×»»¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÀÜ¿¨»ö¸Î¤Î¤¢¤È¤â¡¢Â®ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞµÕÁö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
¡Ö¹âÂ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ì¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ß¤Þ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡£¡ÊµÕÁö¼Ö¤Î¡ËÁ°Êý¤Ï¤Ú¤Ã¤Á¤ã¤ó¤³¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤±ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ÄÇ³¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤Ï°¢Á³¤È¤·¤Æ¡×
¡Ö±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡×Ã±¿ÈÉëÇ¤Àè¤«¤é²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Øµ¢¤ëÅÓÃæ
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢µÕÁö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¸¶Í¦ÂÀ¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿Ê¿²¬¾¡Íø¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬»àË´¡£
2Âæ¤Î¼Ö¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬·ã¤·¤¯ÄÙ¤ì¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤âÊ´¡¹¤Ë¡£Á°ÎØ¤ÏÂç¤¤¯ÏÄ¤ß¡¢·ã¤·¤¤¾×·â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿²¬¤µ¤ó¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤Î´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Î½»¤à°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Øµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿²¬¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó20Ê¬¸å¡¢»ö¸Î¤Ç½ÐÍè¤¿½ÂÂÚ¤ÎÎó¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¡£ºÇ¸åÈø¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÅèµÝ»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤«¤éÉ×ÉØ¤Çµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ÇÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ì¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢±ü¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌôÊª¤Ï¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤Îº¯¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¡ÈY»úÏ©¡É¡¡NEXCOÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Ë40¤«½ê
¤Ç¤Ï¡¢µÕÁö¤Ï¤É¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°¸¶¤µ¤ó¤Î¼Ö¤È¼Ö¼ï¤È¿§¤¬Æ±¤¸¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¿ôÊ¬Á°¤Ë¹õ°ëÈÄ¼¼IC¤ÎÎÁ¶â½ê¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎÁ¶â½ê¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Î¡¢ÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤ËY»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿±¦Êý¸þ¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡Ö¾å¤êÀþ¡×¤ÎËÜÀþ¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿Êý¤Ø¡Öº¸ÀÞ¡×¤¹¤ë¤ÈµÕÁö¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÖËÜÀþ¡×¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
28ÆüÌë¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÌë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ»Ï©¤Î¿§¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¹æ¤Î¿§¤âÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤Ë¹Ô¤¯¤ÈµÕÁö¡¢¤¿¤Àº¸¤Ë¤â¹½Â¤¾å¤Ï¤¤¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µÕÁö¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ë¤Ï¿ÊÆþ¤òËÉ¤°¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤«¤é¿ÊÆþ¤·¤Æ¡¢µÕÁö¤ò»Ï¤á¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡×
¡Ö´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ½é¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¡×
Y»úÏ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ä
ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡¦¸ÖÅÄ·é²ñÄ¹
¡Ö´í¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ï¤¶¤È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´Ö°ã¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ»Ï©¹½Â¤¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡¦¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡¦´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ»Ï©¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
NEXCOÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Y»úÏ©¹½Â¤¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡ÖÍÑÃÏÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Î´ÉÆâ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â40¤«½ê¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
GWÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈµÕÁö»ö¸Î¡É¡£¹õ°ëÈÄ¼¼IC¤ò²¼¤ê¤Æ20Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ä
¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖµÞ¤Ë¸þ¤«¤¤¤«¤é¼Ö¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÊÆü¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ËÍ½Â¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖGW¤ÏÍ·¤ÓÈè¤ì¤Æ¤Î±¿Å¾¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¢¤ê¤âÀäÂÐ½õ¼êÀÊ¤Ï¿²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤âµÕÁö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯8·î¡¢ÅìËÌÆ»¹õ°ëPAÉÕ¶á¤Ç¡¢µÕÁö¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê2¿Í¤¬»àË´¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤¬Æ¬¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØµÕÁö¼Ö¤¢¤ê¡Ù¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ß¤¿¤é¡Ö°ìÈÖº¸¤òÁö¤Ã¤Æ¡×¡ÈµÕÁö¡É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï
¤³¤¦¤·¤¿µÕÁö¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂ¿È¯¡£2023Ç¯¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï224·ï¤Ç¡¢2Æü¤Ë1²ó°Ê¾å¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼¡¤°¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎµÕÁö¡£µÕÁö¼Ö¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¿È¤ò¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡¦¸ÖÅÄ·é²ñÄ¹
¡ÖµÕÁö¼Ö¤ÏÂç³µ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØµÕÁö¼Ö¤¢¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¼¨¤¬½Ð¤¿¤é¡¢°ìÈÖº¸Â¦¤Ë´ó¤Ã¤ÆÁö¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯½éÆü¤ËÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¼Ö¤¬µÕÁö¤·£³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£
µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤Ï¡¢Â¾¤Î¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¸å¤â
Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£