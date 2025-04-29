Steamにて「SQEXアルティメットセール」を開催。FFシリーズや「ニーア」シリーズが特別価格で登場
スクウェア・エニックスは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて「SQEXアルティメットセール」を4月29日より開催した。
本セールでは対象となるダウンロードタイトルが特別価格で販売される。ラインパップには「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」などがある。
なお、セール実施期間は対象タイトルによって異るので、購入の際には中止してほしい。
「SQEXアルティメットセール」対象タイトル（一部）
NieR:Automata Game of the YoRHa Edition
通常価格：5,280円
セール価格：2,112円（60％オフ）
□Steamの「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」【NieR:Automata Game of the YoRHa Edition/ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション: トレーラー】
NieR Replicant ver.1.22474487139...
通常価格：8,580円
セール価格：3,432円（60％オフ）
□Steamの「NieR Replicant ver.1.22474487139...」【NieR Replicant ver.1.22474487139.../ニーア レプリカント ver.1.22474487139...: アトラクトムービー Ver. "NieR Replicant"】
ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン
通常価格：6,820円
セール価格：4,774円（30％オフ）
□Steamの「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」【『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』アナウンスメントトレーラー】
FINAL FANTASY VII REBIRTH
通常価格：9,878円
セール価格：6,914円（30％オフ）
□Steamの「FINAL FANTASY VII REBIRTH」【『FINAL FANTASY VII REBIRTH』PCアナウンストレーラー】
＼ #SQEXアルティメットセール ／- スクウェア・エニックス (@squareenix_jp) April 29, 2025
🔥Steamでもスタート🔥
「ファイナルファンタジー」シリーズ最新作『FF16』や『FF7リバース』、人気の「キングダムハーツ」シリーズ、㊗️15周年を迎えた「ニーア」シリーズなど話題の新作や名作がPCでもお得な価格で登場‼️
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CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
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