【Steam:「SQEXアルティメットセール」】 開催期間:4月29日~ (※セール実施期間は対象タイトルによって異なります。)

スクウェア・エニックスは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて「SQEXアルティメットセール」を4月29日より開催した。

本セールでは対象となるダウンロードタイトルが特別価格で販売される。ラインパップには「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」などがある。

なお、セール実施期間は対象タイトルによって異るので、購入の際には中止してほしい。

「SQEXアルティメットセール」対象タイトル(一部)

NieR:Automata Game of the YoRHa Edition

通常価格:5,280円

セール価格:2,112円(60%オフ)

□Steamの「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」

NieR Replicant ver.1.22474487139...

【NieR:Automata Game of the YoRHa Edition/ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション: トレーラー】

通常価格:8,580円

セール価格:3,432円(60%オフ)

□Steamの「NieR Replicant ver.1.22474487139...」

ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン

【NieR Replicant ver.1.22474487139.../ニーア レプリカント ver.1.22474487139...: アトラクトムービー Ver. "NieR Replicant"】

通常価格:6,820円

セール価格:4,774円(30%オフ)

□Steamの「ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン」

FINAL FANTASY VII REBIRTH

【『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』アナウンスメントトレーラー】

通常価格:9,878円

セール価格:6,914円(30%オフ)

□Steamの「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

【『FINAL FANTASY VII REBIRTH』PCアナウンストレーラー】

