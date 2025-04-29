°æ¾å¾°Ìï¡¡Äï¡¦Âó¿¿¤È¤Î10R¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡õ¡È·ýÎ©¤ÆÉú¤»¡É¤ÇËüÁ´Ä´À°¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤âÂÀ¸ÝÈ½¡Ö²÷Ä´¤ÊÆ°¤¡×
¡¡¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¡°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡ã12²óÀï¡äWBA1°Ì¡¡¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡Ê2025Ç¯5·î4Æü¡¡ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¡T¡Ý¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹»ÔÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¡¦¥¸¥à¤Ç5·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ËT¡½¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎWBAÆ±µé1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê29¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±¡¢Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Á°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇÄï¤ÎÂó¿¿¡Ê29¡áÆ±¡Ë¤È10¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÄ´À°¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°ÂÇ¤Á¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤¹¤È¡¢¼ê¼ó¤ä·ý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È·ýÎ©¤ÆÉú¤»¡É¤â¼Â»Ü¡£28Æü¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¹çÎ®¤·¤¿½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡Ö²÷Ä´¤ÊÆ°¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯6·î°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¬¥¹Àï¤ËÎ×¤à°æ¾å¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡Öone¡¡team¡¡¿´¤â¿ÈÂÎ¤âËüÁ´¤Ç¤¹¡ú¡×¤È°ì½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿·èÀï¤ØËüÁ´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£