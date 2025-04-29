ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»î¹çÁ°¤Ë¡È°ÛÎã¤Î¹ÔÆ°¡É¡¡ÆÍÁ³¤ÎÅÐ¾ì¡ÄÊÆ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÃíÌÜ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡×
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£ÊÆµ¼Ô¤â¤½¤Î¡ÈÄÁ¤·¤µ¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥×¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãç¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ô¥¡¥»¥¤»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬»î¹çÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¼¼Æâ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤â¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ø¤ÎÎéµ·¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡¢ÂçÃ«¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë