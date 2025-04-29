¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥ÄÂçÉÙ¹ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÈÇúÇã¤¤¡É¤Ë¸ÀµÚ¡Ö»ä¤Ï¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¡×
¡¡ÂçÉÙ¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬¡¢ÂÇ·â¤ÎÄãÄ´¤Ö¤ê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤ò£²£±°ÂÂÇ¡¢£±£¹ÆÀÅÀ¤ÎÇúÈ¯¤ÇÂç¾¡¡£¥½¥È¤â£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£·ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²ÂÇÅÀ¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤º¡¢£±£µÇ¯£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡Ë¤ÎÇË³Ê·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤â¸·¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ã¿è¤ÊÂÇ¼Ô¤À¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯Ëö¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥È¤Î¼è¤êÊý¡¢Åê¼ê¤ÎÅêµå²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥Ô¡¼¥È¡Ê¥¢¥í¥ó¥½¡Ë¤Ç¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡×¤È»Íµå¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤í¤Î¥¢¥í¥ó¥½¤È¤ÎÊÂ¤Ó¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µå³¦¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂ¾µåÃÄ¤Îà»Ù½Ð³Êº¹á¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èº£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥á¥Ã¥Ä¤âºò¥ª¥Õ¤Ë¥½¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æà¶âËþµåÃÄá¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡£