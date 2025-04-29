ÅìÌî¹¬¼£¡¢º£ºÇ¤âÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦MC·Ý¿Í¤ò¹ðÇò¡Ö°ì¿Í¾¡¤Á¡×¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¤â¡ÖÇú¾Ð¤ÎÂÀÅÄ¤µ¤ó¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡·Ý¿Í¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢º£ºÇ¤âÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦MC·Ý¿Í¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÌî¹¬¼£¤¬»×¤¦Å·ºÍMC·Ý¿Í¡Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Ë
¡¡4·î29Æü¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ËÜ²»¤ËÇ÷¤ëÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢MC¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÅìÌî¹¬¼£¤Î¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ÏMC·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£°æ¸ý¤Ï¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ëÅ·ºÍ¤Ï¤À¤ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¡Ê¿¸Ìé¡Ë¤¯¤ó°ã¤¦¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤¦¾åÅÄ¤¯¤ó¤Î°ì¿Í¾¡¤Á¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢·ë²Ì¤ß¤¿¤é°ì¿Í¾¡¤Á¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÈÖÁÈ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤È¡¢MC¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¸À¤¦¤È°ì¿Í¾¡¤Á¡×¤È¾åÅÄ¤òÀä»¿¤¹¤ëÅìÌî¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¤à¤Ã¤Á¤ãÅìÌî¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¥³¥ÞÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¿Â½õ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÌÇò¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£»þ¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤âÁ´¾è¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡×¤È¾åÅÄ¤Î¥¹¥´¤µ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°æ¸ý¤â¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡£¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê´ë²è¤Ç¤â¤Ï¤á¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¡ÊÉûÄ´À°¼¼¡Ë¤ÇÂÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é±ì½Ð¤¨¤Ø¤ó¥¿¥Ð¥³µÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤ë¡×¤ÈÅìÌî¤¬¸À¤¦¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¡Ö²¶¤â¤½¤ó¤Ê¤ó¥µ¥Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ì¡ªÅìÌî¡ª¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£