»Ò°é¤Æ½÷À¤¬´Ù¤ëŽ¢¥Þ¥ß¡¼¥È¥é¥Ã¥¯Ž£¤Î¹â¤¤"¾ãÊÉ"
¤«¤Ä¤Æ¤Ï½÷À¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·ëº§¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇº¤ß¤ÏÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Ë¤·¤ä¤Ò¤µ¡¿PIXTA¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê2023Ç¯ÅÙ¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯´ðËÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤Ç¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡×¡Ê56.9%¡Ë¤¬¡¢Àµ¼Ò°÷°Ê³°¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬À¡¦Å¬¿¦¡Ê¿¦¶È¤Î¸þ¤ÉÔ¸þ¤¡Ë¡×¡Ê38.1%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Þ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤éÃ¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌä¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÁÈ¿¥ÀïÎ¬¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¿¹¿ôÈþÊÝ¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¡Ø¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÁª¤Ù¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ÏÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤
·ëº§¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï½÷À¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÌó3³ä¤Ç¡¢7³ä°Ê¾å¤¬»þÃ»¶ÐÌ³¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°éµÙ¤«¤éÉü¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤¬»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ¡ÊÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»þÃ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ¤Ï¡¢°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤ÊÉüµ¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£»þÃ»¶ÐÌ³¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤äÀ®Ä¹µ¡²ñ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤ÎÇ½ÎÏ¤ä°ÕÍß¤¬½½Ê¬¤Ë³è¤«¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÇÛÎ¸¤ÈËÜ¿ÍÁªÂò¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µÍè»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤«»þÃ»¶ÐÌ³¤«¤ÎÁªÂò¤È¥¥ã¥ê¥¢
·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤â¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»þÃ»¶ÐÌ³¤Ë¤è¤ëµëÍ¿¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷ÊÂ¤ß¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤Î¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»þÃ»¤À¤ÈµëÍ¿¤¬ÊÝ°é±àÂå¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ýÆþ¤¬¸º¤ê¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Å»öÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤«¤é»ý¤Áµ¢¤ê»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¼Ô¤Ø¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÝÂê¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤ò¼º¤¤¡¢ËÜÍè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊÁªÂò¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¡¢Ã»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤äµ¤ÎÏ¤Î¾õÂÖ
»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÄ´¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷·Þ»þ´Ö
¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©
²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ä³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À
°ìÊý¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦À¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½
¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Î»þ´ü
¼ýÆþÌÌ¤Ç¤Î¾ÍèÀß·×¤È²ÈÂ²·×²è
¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤ÈÉü¿¦¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤»¤º¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï»þÃ»¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Éü¿¦¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þÃ»¶ÐÌ³¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤È¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤ä²ÈÂ²¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¶ÐÌ³À©ÅÙ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¡Á³¤ÈÍøÍÑ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¼öÇû¡×¤È¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÈÇ ¸üÀ¸Ï«Æ¯Çò½ñ¡½¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¡½¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ï7³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½÷À¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¶ÐÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤Î·ÑÂ³¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÊÝ°é±à¤ËÆþ±à¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁ´¹ñ²ÈÄíÆ°¸þÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È»ö¤Î8³ä¤ò½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤¬Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢½÷À¤¬²È»ö¤Î8³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬5³ä¡£½÷À¤¬100¡ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤âÌó1³ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤òÁË¤àÊÉ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¼öÇû¡×¤È¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤ÆËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇÉü¿¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤Ë¶ì¤·¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤
Êì¿Æ¤¬²È»ö¤ä°é»ù¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤
»Ò¤É¤â¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤È¤¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤
Êì¿Æ¤ÏÌë¤Ë³°½Ð¤ä»Å»ö¤ÎÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
»Ò¤É¤â¤è¤ê»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½÷À¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²æ¤¬²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤È¤â¡¢0ºÐ¤Îº¢¤«¤éÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¯¤Î¡©¡×¤È¾å»Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¿´¤òÄË¤á¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×¤È¤Ï¡©
»ä¤ÏÂè1»Ò¤Î°éµÙ¸å¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éü¿¦Á°¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢»þÃ»¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤Ë¤·¤Æ¤â·ë¶É¤Ï»Å»ö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤Î»ÄÁü¡×¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×¤È¤Ï¡¢°éµÙÁ°¤ËÀ©¸Â¤Ê¤¯Æ¯¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£»ºµÙ¡¦°éµÙÁ°¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ²±¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¥±¡¼¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î»ä¤ÏÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ä¾å»Ê¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Î»ä¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¤½¤¦¤·¤¿´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤à
¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÄÁü¤ò¼þ°Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¸«Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤¼º£¤Î»ä¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¿¦¾ìÉüµ¢¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤Ê¿´ÍýÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö»ÄÁüÌäÂê°Ê³°¡×¤ÎÂç¤¤ÊÊÉ
¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦ÌäÂê¤Ï»ÄÁüÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÉ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Æ¯¤¯»þ´ÖÂÓ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤
¢»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¸ª¿È¤¬¶¹¤¤
£¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÌµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¿´¤¬ÄË¤à
1¤Ä¤º¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Æ¯¤¯»þ´ÖÂÓ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤
¡ÖÂ¤·¹ç¤ï¤»¤Æ8»þ´Ö¤Ê¤éÆ¯¤±¤ë¡×¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1¥«·î¤Ç8»þ´Ö¡ß±Ä¶ÈÆü¿ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ¯¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¹µ½ü¡£È´¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼þ°Ï¤Ë¼Õ¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö»þÃ»¶ÐÌ³¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¡¢¥à¥¯¥à¥¯¤ÈÍ¯¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÂ¤·¹ç¤ï¤»¤Æ8»þ´Ö¤Ê¤éÆ¯¤±¤ë¤±¤É¡¢À©ÅÙ¾åÌµÍý¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¿Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÅ¾¿¦³èÆ°Ãæ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤²ñ¼Ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¯»þ´Ö¤¬¸ÇÄê¤Î²ñ¼Ò¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤â²È¤Ç¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤
¢»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¸ª¿È¤¬¶¹¤¤
¡Ö»þÃ»¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖµÞ¤ÊµÙ¤ß¤ÇÁÈ¿¥¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÈÔ²ó¤·¤è¤¦¡ª¡¡¤È»Å»ö¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ²È¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Î»ëÀþ¤¬ÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ç¤â²È¤Ç¤âµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡£±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
£¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¡ÊÌµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¡Ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¿´¤¬ÄË¤à
¡ÖÉ×¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢
»Ò¤Î¶ÛµÞ»þ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÉ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë
»Ò¤É¤â¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤È¤¤ËÊì¿Æ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤¬¹Ô¤¯¤È¡Ö¤ªÉã¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤Ê¤ë
¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤
Ê£»¨¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤È¡¢¡Ö»ä¤ÏÊì¿Æ¼º³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Æ¯¤¯ºá°´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×¤ò¶¯À©¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÊýË¡
»ä¤Ï¡¢»ÄÁüÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸Â³¦¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢É×¤È¤È¤â¤ËÈèÊÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡×¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î»ÄÁü¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡¢°ìÄê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¿¹¿ô¤µ¤ó¡×¤¬ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯µ¢¤ë¤³¤ÈÂÐ¤¹¤ëºá°´¶¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢´°Á´¤Ë»ÄÁü¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Ö°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢6Ç¯´Ö¤ÏÆ¯¤¯»þ´Ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«ºÆ¤Ó°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ë¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤á¤ë¡Ë¤È¤¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¡¢½àÈ÷¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤â»Ä¤ëºá°´¶
¡Ê4¡Ë¡Ö»ÄÁüÌäÂê¡×¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë»þ
¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ÄÁüÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡ß¥Õ¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Æ¯¤Êý¤¬½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¼«Ê¬¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Æ¯¤¯ºá°´¶¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÈ´¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤ë¡£»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë·è¤á¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¤â¡Ö¤º¤Ã¤È»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤è¤ê¼Á¤À¤è¤Í¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÆü³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯ºá°´¶¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¼öÇû¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼öÇû¤ò²ò¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿¹¿ô ÈþÊÝ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒYour Patronum ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ÎÀìÌç²È¡Ë