¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¤æ¤¤P¡¢¡È¼çÌòµé¡É¥á¥¤¥¯¡õ¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖÊ¿°¦Íü¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÈ©¤Ä¤ä¤Ä¤ä¿§Çò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ê¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢¤æ¤¤P¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤æ¤¤P¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü»÷¡ª¡©¡È¼çÌòµé¡É¥á¥¤¥¯¤Î¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¤æ¤¤P
¡¡¤æ¤¤P¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¥×¥ê¥Æ¥£¤æ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¾ì¼Ô¡Ù¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö30Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¶î¤±È´¤±¤ë¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤æ¤¤P¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¼çÌò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¿¤¹¤¤ò·Ç¤²¡¢Æ¬¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡õ¤Ä¤äÈ©¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¾ì¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖåºÎï¤ÊËÜÆü¤Î¼çÌò¤µ¤ó¡×¡Ö¤ªÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¿§Çò¤Ç¤ªÌÜÌÜ¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Ê¤æ¤¤¥Ô¡¼¤µ¤ó¡×¡ÖÇúÀ¹¤ì¡×¡ÖÊ¿°¦Íü¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¤Ê¤É¹¥°õ¾Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë½¸¹ç¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤æ¤¤P¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤±¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü»÷¡ª¡©¡È¼çÌòµé¡É¥á¥¤¥¯¤Î¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¤æ¤¤P
¡¡¤æ¤¤P¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¥×¥ê¥Æ¥£¤æ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¾ì¼Ô¡Ù¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö30Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¶î¤±È´¤±¤ë¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤æ¤¤P¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¼çÌò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¿¤¹¤¤ò·Ç¤²¡¢Æ¬¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡£Âç¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡õ¤Ä¤äÈ©¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¾ì¤Î¥ª¡¼¥é¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë½¸¹ç¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤æ¤¤P¤Ï¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤±¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£