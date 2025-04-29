¥¾¥¤¥É¡Ö¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡×¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡¢¥¸¥§¥Î¥¶¥¦¥éー¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¤¬¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆºÆÈÎ¡£10·îÈ¯Á÷
¡ÚRMZ-001 ¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡ÊºÆ¡Ë¡Û 10·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§6,600±ß ¡ÚRMZ-002 ¥¸¥§¥Î¥¶¥¦¥éー¡ÊºÆ¡Ë¡Û 10·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§6,600±ß ¡ÚRMZ-003 ¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¡ÊºÆ¡Ë¡Û 10·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§3,850±ß
¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Î¡Ö¥¾¥¤¥É¡×¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡×3¼ï¤ÎºÆÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï10·î¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï¡ÖRMZ-001 ¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡×¤¬6,600±ß¤Ê¤É¡£
¡¡ÁÈÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¡¢Ä¶²ÄÆ°¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿1/100Åý°ì¥¹¥±ー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¡×¤è¤ê¡¢¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡¢¥¸¥§¥Î¥¶¥¦¥éー¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¤Î3ÂÎ¤¬ºÆÈÎ¡£º£²ó¤Ï10·îÈ¯Á÷Ê¬¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê²ÄÆ°°è¤Ë¤è¤ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¡ÚRMZ-001 ¥Ö¥ìー¥É¥é¥¤¥¬ー¡Û ¡ÚRMZ-002 ¥¸¥§¥Î¥¶¥¦¥éー¡Û ¡ÚRMZ-003 ¥³¥Þ¥ó¥É¥¦¥ë¥Õ¡Û
(C) £Ô£Ï£Í£Ù¡¡(C)ShoPro