横浜・みなとみらいエリアでゴールデンウィーク イベント 「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」が26日から開催中だ(5月6日まで)。スター・ウォーズの銀河を余すところなく楽しむベストルートを試した。JR桜木町駅から「動く歩道」でランドマークプラザへ。「クロスゲート」には屋外 広告 、「動く歩道」にはマンダロリアンやグローグー、アソーカ、キャシアン・アンドー、ダース・ベイダー、ストーム・ト ルーパー 、C-3PO&R2-D2らの装飾がある。

■ランドマークプラザ「動く歩道」から直結するランドマークプラザ3階・風の灯台前にはフォースの力を秘めた特別な子ども“ベイビー ヨーダ ”こと、“グローグー”のスタチューが展示されている。スタチュー最寄りのエス カレー ターで4階に上がり、「H&M」前付近でスタンプラリーのスタンプをGETしよう。★スタンプラリーについてランドマークプラザ・MARK IS みなとみらい両施設に2つずつ、合わせて4つのキャラクターがデザインされたスタンプをすべて収集すると、期間ごとに異なるオリジナルステッカーがもらえる。4月30日までは『キャシアン・アンドー』シーズン2、5月1日・2日・5日・6日は『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』ステッカー。5月3日・4日は「MAY THE 4TH BE WITH YOU」ロゴステッカーとなっている。5階には、技巧派模型愛好ファンによる超絶技巧の モデル キットの展示。3階の イベント スペースには、 イベント 限定のレアアイテム、“STAR WARSマンダロリアン オリジナルラベル缶(ウーロン茶)”(全8種)の自動販売機が設置されている(MARK IS みなとみらい 1階 みんなのアトリエ、5階 イベント スペースにも設置)。2階の「レゴストア」横付近に2つ目のスタンプ台がある。1階・サカタのタネ ガーデンスクエアには、 浮世絵 師TAKUMI氏により制作された「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」の“ 浮世絵 バッジアート”などが特別展示されている。1階・フェスティバルスクエアには「STAR WARS POP UP STORE」が期間限定オープン(午前11時〜午後8時※5月3日〜5日は午前10時〜午後9時、5月6日は午前10時〜午後8時)。ここでは、横浜会場限定商品のSTAR WARS トートバッグ(3300円※税込)とSTAR WARS Tシャツ(4400円※税込)を販売している。■MARK IS みなとみらいランドマークプラザから地上の横断歩道を渡って、MARK IS みなとみらいへ。5階まで上がると、スタンプ台と「STAR WARS POP UP STORE」がある。「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」では、期間中スター・ウォーズ映画シリーズ全9作品の一挙上映を行っている。1階 グラン ドガレリアには、先日の「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」にてお披露目されたレゴブロックで作られたミレニアム・ファルコンのコックピットやスピーダーバイクのフォトスポットが設置されている。さらに、1階では 家族 でスター・ウォーズを体験できるコンテンツも(※数、参加人数に限りがあるので予めご了承ください)。★ドロイド塗り絵体験:5月5日 前10時〜午後5時(予定)“R2-D2”や“BB-8”塗り絵が楽しめる登場。★オリジナルキャラクターお面の配布:5月4日〜5月5日★May the 4th タイムチャレンジ:5月3日〜5月4日 午前10時〜午後5時(予定)5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなみ、秘めたるフォースを感じて5.4秒ピッタリに時間を止めて、伝説のジェダイ・マスターの称号を目指そう。最後に、地下4階へ。くまざわ書店付近にスタンプラリーの最後のスタンプ台がある。同フロアには、 みなとみらいポイントカードカウンターがあり、そこがステッカーの引き換え場所となっている(ランドマークプラザ 3階にもある)。引き換え時間は、期間中毎日午前11時〜午後8時。地下4階はみなとみらい駅に直結しており、ダース・ベイダーのスタチューがお見送り(お出迎え)してくれる。■5月4日は「スター・ウォーズの日」「スター・ウォーズ」劇中の名台詞「フォースと共にあらんことを。(“May the Force be with you.”)」の、May the Force とMay the 4th(5月4日)の語呂合わせから、毎年5月4日は「スター・ウォーズの日」として、世界中のスター・ウォーズファンが、「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しんでいる。■「スター・ウォーズの日」関連情報 ライトセーバー 型バルーンの配布(数量限定、なくなり次第終了)ランドマークプラザ:5月3日と5日 午後1時〜MARK IS みなとみらい:5月3日・4日・5日 午前10時〜桜木町駅前:5月4日 正午〜 グラン モール公園:5月4日 午後3時〜横浜市役所:5月3日・4日・5日 正午〜●巨大なフォトスポットウォールが出現【開催場所】 グラン モール公園【開催期間】5月3日〜5月6日●スター・ウォーズのキャラクターと写真が撮れるグリーティングを実施【開催場所】 グラン モール公園【開催期間】5月3日〜5月5日※詳細は決まり次第ホームページに掲載●スター・ウォーズ イン スパイ アメニューが楽しめるキッチンカーを設置【開催場所】 グラン モール公園【開催期間】5月3日〜5月5日※詳細は決まり次第ホームページに掲載●地元の吹奏楽部と音楽隊がそれぞれ奏でるMUSIC LIVE【開催場所】 グラン モール公園【開催期間】5月4日※詳細は決まり次第ホームページに掲載●「わくわく!こどもデー」と連携した親子向け企画、フォトスポットが登場【開催場所】横浜市役所【開催期間】5月3日〜5月5日