シドの明希によるソロプロジェクト“AKi”が、ミニアルバム『Vermillion』を6月11日にリリースする。このたびアルバムジャケットと新アーティスト写真が公開となった。

1年振りのリリースとなる『Vermillion』は、2024年末の＜AKi LIVE 2024 New Year's Eve Special＞で披露された「Idiots」を含む、全6曲を全て新録。アルバムの世界観へ誘う1曲目のSEはCDのみに収録される。

パッケージは受注生産限定盤と通常盤の2種類で、受注生産限定盤は本日29日から開始される先行受注でのみ購入可能だ。こちらには「Vermillion」MVやオフショットが視聴可能なダウンロードカードが同梱される。

さらに、受注生産限定盤の購入者を対象に、抽選で＜オンライントーク会＞または＜オンライン配信視聴会＞への招待も行われるとのこと。

通常盤は先行予約後も通販され、6月21日からスタートする＜AKi Tour 2025 『Vermillion』＞の各会場でも販売される。

Mini Album『Vermillion』


2025年6月11日（水）発売

【受注生産限定盤（CD＋DLCカード）】　
品番　DCCA-152〜3　価格　4,070円（税込）
＜先行受注期間＞　2025年4月29日（火）12:00〜5月7日（水）23:59
詳細はコチラ　https://www.dangercrue.com/AKi/disco.php　

＜CD収録曲＞
1 The Story Begins -Vermillion-
2 Vermillion
3 Rasen -螺旋-
4 Idiots
5 Sadness
6 Ordinary Days

＜DLCカード＞
・「Vermillion」Music Video
・「Vermillion」Off shot Video
※DLCカードの収録内容は変更になる可能性がございます。

【通常盤（CDのみ）】　
品番　DCCA-154　価格　2,970円（税込）
＜収録曲＞　受注生産限定盤と同じ

【配信】　品番　DCCA-155
1 Vermillion
2 Rasen -螺旋-
3 Idiots
4 Sadness
5 Ordinary Days

＜AKi Tour 2025 『Vermillion』＞

2025年6月21日（土）Thunder Snake ATSUGI（神奈川県）
〜オフィシャルオンラインサロン「Resonants」・ID-S BASIC・ID-S LIGHT・SID MOBILE限定VIP ONLY〜
OPEN 16：30 / START 17：00

2025年6月25日（水）HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3（埼玉県）
OPEN 18：30 / START 19：00

2025年6月28日（土）名古屋ell. FITS ALL（愛知県）
OPEN 16：30 / START 17：00

2025年6月29日（日）梅田Shangri-La（大阪府）
OPEN 16：30 / START 17：00

2025年7月13日（日）渋谷WWW（東京都）
OPEN 16：30 / START 17：00

［バンドメンバー］
Guitar　加藤貴之
Guitar　YOUSAY
Drums　志雄（ex Rides In ReVellion）

【チケット料金】
VIPスタンディング（厚木）18,000円（税込・ドリンク代込）
VIPスタンディング（埼玉・名古屋・大阪・渋谷）　15,000円（税込・ドリンク代込）
スタンディング　6,600円（税込・ドリンク代別）
※4歳以上有料

【プレイガイド2次先行予約】
受付期間　2025年4月23日（水）12:00〜2025年4月30日（水）23:00
＜ローソンチケット＞　https://l-tike.com/aki2025/　
＜イープラス＞　https://eplus.jp/aki2025/　
＜チケットぴあ＞　https://w.pia.jp/t/aki2025/　

【オフィシャルオンラインサロン「Resonants」／ID-S BASIC／ID-S LIGHT／SID MOBILE 4次先行予約】
受付期間　2025年5月1日（木）12:00〜2025年5月6日（火・祝） 23:00
※受付対象公演：6月21日(土)Thunder Snake ATSUGI公演のみ
「Resonants」入会はコチラ　https://lounge.dmm.com/detail/3041/　
「D-S BASIC」「ID-S LIGHT」入会はコチラhttps://sid-web.info/fanclub　
「SID MOBILE」入会はコチラ　　https://sp.sid-mobile.com　/

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