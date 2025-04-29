シドのAKi、ミニアルバム『Vermillion』リリース決定。新ビジュアル公開
シドの明希によるソロプロジェクト“AKi”が、ミニアルバム『Vermillion』を6月11日にリリースする。このたびアルバムジャケットと新アーティスト写真が公開となった。
1年振りのリリースとなる『Vermillion』は、2024年末の＜AKi LIVE 2024 New Year's Eve Special＞で披露された「Idiots」を含む、全6曲を全て新録。アルバムの世界観へ誘う1曲目のSEはCDのみに収録される。
さらに、受注生産限定盤の購入者を対象に、抽選で＜オンライントーク会＞または＜オンライン配信視聴会＞への招待も行われるとのこと。
通常盤は先行予約後も通販され、6月21日からスタートする＜AKi Tour 2025 『Vermillion』＞の各会場でも販売される。
Mini Album『Vermillion』
2025年6月11日（水）発売
【受注生産限定盤（CD＋DLCカード）】
品番 DCCA-152〜3 価格 4,070円（税込）
＜先行受注期間＞ 2025年4月29日（火）12:00〜5月7日（水）23:59
詳細はコチラ https://www.dangercrue.com/AKi/disco.php
＜CD収録曲＞
1 The Story Begins -Vermillion-
2 Vermillion
3 Rasen -螺旋-
4 Idiots
5 Sadness
6 Ordinary Days
＜DLCカード＞
・「Vermillion」Music Video
・「Vermillion」Off shot Video
※DLCカードの収録内容は変更になる可能性がございます。
【通常盤（CDのみ）】
品番 DCCA-154 価格 2,970円（税込）
＜収録曲＞ 受注生産限定盤と同じ
【配信】 品番 DCCA-155
1 Vermillion
2 Rasen -螺旋-
3 Idiots
4 Sadness
5 Ordinary Days
＜AKi Tour 2025 『Vermillion』＞
〜オフィシャルオンラインサロン「Resonants」・ID-S BASIC・ID-S LIGHT・SID MOBILE限定VIP ONLY〜
OPEN 16：30 / START 17：00
2025年6月25日（水）HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3（埼玉県）
OPEN 18：30 / START 19：00
2025年6月28日（土）名古屋ell. FITS ALL（愛知県）
OPEN 16：30 / START 17：00
2025年6月29日（日）梅田Shangri-La（大阪府）
OPEN 16：30 / START 17：00
2025年7月13日（日）渋谷WWW（東京都）
OPEN 16：30 / START 17：00
［バンドメンバー］
Guitar 加藤貴之
Guitar YOUSAY
Drums 志雄（ex Rides In ReVellion）
【チケット料金】
VIPスタンディング（厚木）18,000円（税込・ドリンク代込）
VIPスタンディング（埼玉・名古屋・大阪・渋谷） 15,000円（税込・ドリンク代込）
スタンディング 6,600円（税込・ドリンク代別）
※4歳以上有料
【プレイガイド2次先行予約】
受付期間 2025年4月23日（水）12:00〜2025年4月30日（水）23:00
＜ローソンチケット＞ https://l-tike.com/aki2025/
＜イープラス＞ https://eplus.jp/aki2025/
＜チケットぴあ＞ https://w.pia.jp/t/aki2025/
【オフィシャルオンラインサロン「Resonants」／ID-S BASIC／ID-S LIGHT／SID MOBILE 4次先行予約】
受付期間 2025年5月1日（木）12:00〜2025年5月6日（火・祝） 23:00
※受付対象公演：6月21日(土)Thunder Snake ATSUGI公演のみ
「Resonants」入会はコチラ https://lounge.dmm.com/detail/3041/
「D-S BASIC」「ID-S LIGHT」入会はコチラhttps://sid-web.info/fanclub
「SID MOBILE」入会はコチラ https://sp.sid-mobile.com /
関連リンク
◆明希 / AKi オフィシャルX
◆明希 / AKi オフィシャルInstagram
◆明希 オフィシャルオンラインサロン「Resonants」
◆SID (シド) オフィシャルYouTubeチャンネル
◆SID (シド) オフィシャルX
◆SID (シド) オフィシャルサイト