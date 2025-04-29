いわきvs大宮 スタメン発表
[4.29 J2第12節](ハワスタ)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 4 堂鼻起暉
DF 32 五十嵐聖己
MF 7 石渡ネルソン
MF 14 山口大輝
MF 24 山下優人
MF 25 鵜木郁哉
FW 10 谷村海那
FW 38 熊田直紀
控え
GK 21 松本崚汰
DF 22 生駒仁
DF 37 山内琳太郎
MF 6 坂岸寛大
MF 8 柴田壮介
MF 13 村上陽斗
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 16 安光将作
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 6 石川俊輝
MF 33 和田拓也
FW 28 富山貴光
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 1 早坂勇希
DF 2 石田侑資
DF 3 遠藤凌
DF 4 堂鼻起暉
DF 32 五十嵐聖己
MF 7 石渡ネルソン
MF 14 山口大輝
MF 24 山下優人
MF 25 鵜木郁哉
FW 10 谷村海那
FW 38 熊田直紀
控え
GK 21 松本崚汰
DF 22 生駒仁
DF 37 山内琳太郎
MF 6 坂岸寛大
MF 8 柴田壮介
MF 13 村上陽斗
MF 19 大西悠介
FW 18 白輪地敬大
監督
田村雄三
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 55 ガブリエウ
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 41 谷内田哲平
FW 10 豊川雄太
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 16 安光将作
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 6 石川俊輝
MF 33 和田拓也
FW 28 富山貴光
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹