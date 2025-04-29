FC東京vs清水 スタメン発表
[4.29 J1第13節](味スタ)
※13:05開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 7 安斎颯馬
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 39 仲川輝人
MF 53 北原槙
MF 99 白井康介
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 47 木村誠二
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 5 北爪健吾
DF 17 弓場将輝
DF 28 吉田豊
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 71 猪越優惟
DF 14 山原怜音
DF 41 羽田健人
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 37 大畑凜生
MF 47 嶋本悠大
FW 29 アフメド・アフメドフ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
※13:05開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 7 安斎颯馬
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 39 仲川輝人
MF 53 北原槙
MF 99 白井康介
FW 19 マルセロ・ヒアン
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 47 木村誠二
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 3 高橋祐治
DF 5 北爪健吾
DF 17 弓場将輝
DF 28 吉田豊
MF 7 カピシャーバ
MF 19 松崎快
MF 33 乾貴士
MF 36 宇野禅斗
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 23 北川航也
控え
GK 71 猪越優惟
DF 14 山原怜音
DF 41 羽田健人
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 37 大畑凜生
MF 47 嶋本悠大
FW 29 アフメド・アフメドフ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏