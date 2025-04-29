¼¡¡¹ÏÃÂêºî½Ð±é¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¡¢Àî±Û¤ª»¶Êâ¼Ì¿¿¤ÎÃíÌÜ¤Ï¶»¸µ¤Î¤¢¤Î¥Ò¥È!?¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤ÎÀ¼
¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ë
¡¡Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¤Î»¶Êâ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀî±Û»¶Êâ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢²ÏÈÊ¤ÎºùÊÂÌÚ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥ó¥«¡¼¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¼ó¤Ë³Ý¤±¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àî±ÛÌ¾Êª¤Î¸ñ¤Î¾þ¤ê¤òÄó¤²¤¿¡¢¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤¤¤±¤á¤ó¤Ç¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤â¤¦Å·»È¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤â»äÉþ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÀî±Û¤Ë¹ßÎ×¤È¤«¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï2022Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦´ä¸ÍÎë²êÌò¤òÃ´Åö¤·¡¢Âè18²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É ¿·¿ÍÀ¼Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£24Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢Âè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£