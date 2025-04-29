¡ÚJ1ÃíÌÜ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼|Âè13Àá:GÂçºåvsµþÅÔ¡ÛGÂçºå¤Î¹¶·â¿Ø¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤«¡© ¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤ÏÁ°È¾¤ÎÀï¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè13Àá¡Û
2025Ç¯4·î29Æü(²Ð)
15:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¥¬¥ó¥ÐÂçºå(14°Ì/14pt) vs µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.(1°Ì/24pt)
[¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¿áÅÄ]
Á°Àá¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FCÅìµþ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç0-3¤È»´ÇÔ¡£¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ß¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÈ×¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤Î3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸Ä¿Íµ»¤ÇÀÈ¤¯¤âÊø¤ìÍî¤Á¤¿²ç¾ë¡£¹¶¤á¤Ë½Ð¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¼ºÅÀ¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£
4»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤ÎÃæ¤«¤éÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç¾¡Íø¤â¡¢ºÆ¤Ó2»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¡£¼ºÅÀ¤ËÌÜ¤â¤à¤¯¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¹¶·â¤Ë¤¢¤ê¡£³«ËëÀï¤ò½ü¤¤¤¿º£µ¨¤Î»Ä¤ê5ÇÔ¤ÏÁ´¤Æ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£º£µ¨¤ÎÊ£¿ôÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«4»î¹ç¤È¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÊý¤¬¼êÄË¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¼éÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃ¥¤¦¤Î¤«¡£¹¶·â¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-2-3-1]
GK:°ì¿¹½ã
DF:È¾ÅÄÎ¦¡¢ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡¢Ê¡²¬¾ÂÀ¡¢¹õÀî·½²ð
MF:ÁÒÅÄ½©¡¢ÎëÌÚÆÁ¿¿
MF:»³²¼ÎÊÌé¡¢ËþÅÄÀ¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥Î
FW:¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê
´ÆÆÄ:¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹
Á°Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤Æ2-1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
²ó¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡£»°ÆüÅ·²¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤ß¡££±¤Ä¤ÎÇÔÀï¤Ç°ìµ¤¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ÎµÍ¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç4»î¹çÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µþÅÔ¤ÎÁ°È¾¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:ÂÀÅÄ³Ù»Ö
DF:¿Ü³±ÑÂç¡¢µÜËÜÍ¥ÂÀ¡¢ÎëÌÚµÁµ¹¡¢º´Æ£¶Á
MF:Àî粼ñ¥ÂÀ¡¢Ê¡²¬¿µÊ¿¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
FW:¸¶ÂçÃÒ¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
´ÆÆÄ:者µ®ºÛ
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
2025Ç¯4·î29Æü(²Ð)
15:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¥¬¥ó¥ÐÂçºå(14°Ì/14pt) vs µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.(1°Ì/24pt)
[¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¿áÅÄ]
¢¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔÈ¯¤Î¹¶·â¿Ø¡Ú¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Û
Á°Àá¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FCÅìµþ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç0-3¤È»´ÇÔ¡£¥Ú¡¼¥¹¤òÄÏ¤ß¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÈ×¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Æ¤Î3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸Ä¿Íµ»¤ÇÀÈ¤¯¤âÊø¤ìÍî¤Á¤¿²ç¾ë¡£¹¶¤á¤Ë½Ð¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¼ºÅÀ¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¼éÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃ¥¤¦¤Î¤«¡£¹¶·â¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-2-3-1]
GK:°ì¿¹½ã
DF:È¾ÅÄÎ¦¡¢ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¡¢Ê¡²¬¾ÂÀ¡¢¹õÀî·½²ð
MF:ÁÒÅÄ½©¡¢ÎëÌÚÆÁ¿¿
MF:»³²¼ÎÊÌé¡¢ËþÅÄÀ¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥Î
FW:¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê
´ÆÆÄ:¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹
¢¡º£Àá¤â¼ó°Ì¤ò¼é¤ë¡ÚµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Û
Á°Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë²£ÉÍFC¤ò·Þ¤¨¤Æ2-1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤ÇÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
²ó¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡£»°ÆüÅ·²¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï¢¾¡¤òÂ³¤±¤Æ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤ß¡££±¤Ä¤ÎÇÔÀï¤Ç°ìµ¤¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤ÎµÍ¤Þ¤ê¶ñ¹ç¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç4»î¹çÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤é¤»¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µþÅÔ¤ÎÁ°È¾¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡úÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó[4-3-3]
GK:ÂÀÅÄ³Ù»Ö
DF:¿Ü³±ÑÂç¡¢µÜËÜÍ¥ÂÀ¡¢ÎëÌÚµÁµ¹¡¢º´Æ£¶Á
MF:Àî粼ñ¥ÂÀ¡¢Ê¡²¬¿µÊ¿¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
FW:¸¶ÂçÃÒ¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
´ÆÆÄ:者µ®ºÛ
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é