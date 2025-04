MEOVVが、ニューシングル「HANDS UP」を配信リリース。また、同曲のMVも公開となった。

(関連:【映像あり】MEOVV、韓国のボードゲーム“アルカギ”を特訓する様を描く「HANDS UP」MV)

本楽曲は、THE BLACK LABELの創設者兼メガプロデューサーのテディ・パーク、Vince、24が作曲し、24とDominsukがプロデュースを手掛けた。フルートのようなメロディとブラジリアンファンクからインスピレーションを受けたビートで始まり、高速なラップパートと高らかなコーラスの組み合わせを通して、メンバーが持つ幅広いスキルを披露している。

<Hands up / Crack the sky open, put your hands up / Break the sky, let the water fall /手を上に 答えが分からなくても/ Throw it up what you wanna do?(日本語:手を挙げて / 空を開ける、手を挙げて / 空を壊して、水が滴る / 手を上に 答えが分からなくても / やりたいことをやってみる?)>というサビの歌詞を通して、彼女たちがどんな困難にも立ち向かい、そして乗り越えていく姿が表現されている。

MVは、MEOVVのメンバーが韓国の伝統的なボードゲームである“アルカギ”の特訓をする様子を映している。終盤に向かい、彼女たちは小さな男の子であることが判明した“アルカギの神”と対決。軽快で陽気な雰囲気を保ちながら、ゲームを克服し勝利するために厳しいトレーニングを積む彼女たちの姿を捉えた映像となっている。

なお、本楽曲は5月12日に発売となるデビューEP『MY EYES OPEN VVIDE』に収録される。

(文=リアルサウンド編集部)