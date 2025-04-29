Ãæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó:¥Ô¡¼¥¨¥¹¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ·×¤Ë¡¢Çã¤¤Í¾ÃÏ¤ò³Ð¤¨¤ë
¡¡¥Ô¡¼¥¨¥¹¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê1871¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë¡£ÂçÀ®·úÀß¤Î»Ò²ñ¼Ò¡£·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¼çÎÏ¤ÎÃæ·ø¥¼¥Í¥³¥ó¡£ÆÃ°Ûµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¶¶ÎÂ·úÀß¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÆÃ¼ìÅÚÌÚ¤Ç½¨¤Ç¤¿¥é¥¤¥È¹©¶È¤Ï¡¢Ãæ·×Ã£À®¡¦¿·Ãæ·×´üÂÔ¤ÇÃæ´ü¹½¤¨¤¬¸ÌÀ¤«
¡¡Á°2024Ç¯3·î´ü¤Î¡Ö18.3%Áý¼ý¡¢37.0%±Ä¶ÈÁý±×¡¢33.4%ºÇ½ªÁý±×¡¢11±ßÁýÇÛ44±ßÇÛ¡×¤ËÂ³¤¡¢º£3·î´ü¤â·øÄ´¤ÊÊâ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î27Æü¤ËÄÌ´ü·×²è¡¦ÇÛÅö¤ò¾åÊý½¤Àµ¡£¡Ö4%¤ÎÁý¼ý¡Ê1348²¯±ß¡Ë¡¢47%¤Î±Ä¶ÈÁý±×¡Ê115²¯±ß¡Ë¡¢46%¤ÎºÇ½ªÁý±×¡Ê74²¯±ß¡Ë¡¢26±ßÁýÇÛ70±ßÇÛ¡×Í½ÁÛ¡£Âè3»ÍÈ¾´üËö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö1029²¯1800Ëü±ß¡¢109²¯2800Ëü±ß¡¢72²¯8400Ëü±ß¡×¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»ê28Ç¯3·î´ü¤ÎÃæ·×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¹â1500²¯±ß¡¢½ã±×70²¯±ß¡¢ROE10.0%°Ê¾å¡¢ÇÛÅöÀ¸þ60%°Ê¾å¡¢3´ü¤Ç·×160²¯±ß¤ÎÅê»ñ·×²è¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·úÀßÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¡ÖÁí¹çÉÂ±¡or²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¡×¡ÖÊªÎ®»ÜÀß¡×¡ÖÄ£¼Ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ä²Ö±à¥é¥¯¥Ó¡¼¾ì¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡×¤ÈÉý¹¤¤¡£
¡¡¶¶ÎÂ¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëPC¹©Ë¡¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¢Î°µÎÏ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤¬°úÄ¥¤Ë¤Ï¼å¤¤ÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ëµ»½Ñ¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¶¶ÎÂ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÇÁ¤¯¤Èåß¡¹¼ÂÀÓ·úÀßÊª¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡Ö¼õ¾ÞºîÉÊ½¸¡×¡£¥×¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹©³Ø²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¡ÖPC¹©Ë¡°Æ·ï¡×¤ä¡¢ÅÚÌÚ³Ø²ñ¤Î¡ÖÅÄÃæ¾Þ¡×¼õ¾Þ·úÀßÊª¤¬¸Ø¤é¤·µ¤¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤ÐµÜ¾ë¸©´ä¾Â»Ô¤Ë2014Ç¯½×¹©¤Î¥é¥¤¥Õ¥±¥¢ÀÖ°æ¹¾¤Ê¤É¤Ï¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤êÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¡Ê±ä¾²ÌÌÀÑ5790Ö¡Ë¤ÏÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÄÅÇÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡¢´ûÂ¸»ÜÀß¤ÎÉü¶½»ö¶È¡£1³¬¤ÏÆÃÍÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à&¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ÉÍýÉôÌç¡£2¡¦3³¬¤ÏÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÆÃÍÜÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡£4³¬¤ÏÈïºÒ»þ¤Î¶µ·±¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¼¼¡£ºÒ³²»þ¤Ë»ÜÀßÆþµï¤ÎÈòÆñÆþµï¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤Î°ì»þÈòÆñ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤«¤ÄËÉ¿ÌÂÐºö¤¬¼¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¡Ê4·îÃæ½Ü½é¤á¡Ë¤Î³ô²Á¤Ï1500±ßÂæ½ÐÆþ¤ê¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê4.7%Í¾¡£Í½ÁÛPER9.47ÇÜ¤È²áÇ®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£1·î6Æü¤ÎÇ¯½éÍè°ÂÃÍ:1125±ß¤«¤é2·î19Æü¤Î¹âÃÍ:1598±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Íð¹â²¼¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤ò·Ð¤ÆÌá¤ê´ðÄ´¡£¿®ÍÑ¼è°ú¤Î¼èÁÈ¤ÏÇã¤¤»Ä:79ÇÜ¶¯¡¢¿Íµ¤¤Ï°ÍÁ³¹â¤¤¡£
¡¡2016Ç¯½éÃÍ¤ÇÇã¤¤»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½¤ÀµºÑ¤ß³ô²Á¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï3ÇÜÄ¶¡£PBR´ð½à¤Ç¤Ï1612±ß¤¬ÂÅÅöÃÍ¡£¤µ¤Æ¡¦¡¦¡¦