【ステラソラ:クローズドベータテスト】 募集期間:4月29日~5月16日23時59分

Yostarは4月29日、Android/iOS/PC用ファンタジーRPG「ステラソラ」のクローズドベータテストを開催すると発表した。

「ステラソラ」はYostarが新たに贈る“旅と日常が交差する”ファンタジーRPG。今回、正式リリース前に本作を体験できるクローズドベータテスト(CBT)の開催が発表された。CBTではゲームシステムやバランス調整、サーバー負荷を検証し、参加者からの意見・感想をもとに、正式サービス開始に向けてさらなる品質向上を行なう。

本日4月29日より5月16日23時59分にかけて参加者募集受付を実施。対象プラットフォームはAndroidとPCで、募集人数は2,000人となり応募多数の場合は抽選となる。なお、CBTの開催期間は発表されておらず、詳細が決まり次第「ステラソラ」公式Xにて案内される。

