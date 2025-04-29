Ìø½ÓÂÀÏº¤¬#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ÖÆüµ¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¤Ï¸«¤ë¡×
¡¡±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤È¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤ÎÇ®±é¤È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡£µÆÃÓ±é¤¸¤ë¶Í»³¤Î¿ÆÍ§Ìò¤òÌ³¤á¤ëÌø½ÓÂÀÏº¡Ê¢¨Ìø¡áÌÚ¤Ø¤ó¤ËÁ¤¡Ë¤¬¡¢SNS¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡È#¿¿Áê¡É¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌø½ÓÂÀÏº¤¬3¤ÄÌÜ¤Î¡È#¿¿Áê¡É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹
¡Ú#¿¿Áê¤½¤Î1¡Û±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ëº£¤Î»þÂå¡£È¯¿®¤Î»ÅÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë´í¤¦¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éSNS¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ëÀ¤Âå¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éSNS¤ò»È¤¤´·¤ì¤¿À¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤òÆüµÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æüµ¤Ã¤ÆËÜÍè¤Ï¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æüµ¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î»Ä¹ó¤ÊÉôÊ¬¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤â¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë½ñ¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¿Í¤Ë¸«¤»¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤Á°Äó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤·¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½ñ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢SNS¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡É¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤ÏSNS¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ÏºÜ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤Ã¤Æ¡¢°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¡ÈÁÇ¡É¤ò¸«¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÌò¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æüµ¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú#¿¿Áê¤½¤Î2¡Û¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡SNS¤ÇÆ°Êª¤ÎÆ°²è¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¡£¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ÆÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡£Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£SNS¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌø½ÓÂÀÏº¤¬3¤ÄÌÜ¤Î¡È#¿¿Áê¡É¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹
¡Ú#¿¿Áê¤½¤Î1¡Û±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ëº£¤Î»þÂå¡£È¯¿®¤Î»ÅÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë´í¤¦¤µ¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤é¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éSNS¤Ë¿¨¤ì¤¿¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¤«°¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ëÀ¤Âå¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éSNS¤ò»È¤¤´·¤ì¤¿À¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤Á°Äó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤·¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬½ñ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢SNS¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÈÈ¯¿®¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡É¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤ÏSNS¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤ÏºÜ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤Ã¤Æ¡¢°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¡ÈÁÇ¡É¤ò¸«¤»¤¹¤®¤ë¤ÈÌò¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æüµ¤â½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú#¿¿Áê¤½¤Î2¡Û¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡SNS¤ÇÆ°Êª¤ÎÆ°²è¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Û¡¼¥¹¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¡£¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤ÆÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡£Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²¿²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£SNS¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£