【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4】 9月13日～ 順次発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」を9月13日より順次発売する。価格は1回850円。

　はまじあき氏によるマンガを原作としたアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の一番くじ第4弾が発売決定。商品ページが公開され、夏祭りを連想させるティザービジュアルがお披露目された。

　景品のラインナップなどは未定。詳細については今後の続報を待ちたい。

□一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4のページ

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス