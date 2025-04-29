一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」第4弾、9月13日発売決定夏祭りを連想させるティザービジュアルお披露目
【一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4】 9月13日～ 順次発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「番くじ アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』VOLUME 4」を9月13日より順次発売する。価格は1回850円。
はまじあき氏によるマンガを原作としたアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の一番くじ第4弾が発売決定。商品ページが公開され、夏祭りを連想させるティザービジュアルがお披露目された。
景品のラインナップなどは未定。詳細については今後の続報を待ちたい。
□一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4のページ
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 25, 2025
発売決定！
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一番くじ アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」VOLUME 4
ご好評につき第4弾の発売が決定🎸
2025年9月13日(土)発売予定
続報をお楽しみに♪
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(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス