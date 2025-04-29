»Ø¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ªMVP¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿ý»Î¡¢¥¢¥¬¥êÇ×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Î¤«¤á¤ë¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¥Ä¥â¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÆüÁý¤·¤ËÏÃÂê¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡º£´ü¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥¬¥ê¤Î´¶¿¨¤ò»Ø¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹M¥ê¡¼¥°2024-25¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢4·î28Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Åì1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¬¥êÇ×¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤ÈÍ¾±¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½êºî¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¥Ä¥â¡×¡Ö¤Í¤Ã¤Á¤ç¤ê¡×¡Ö¤Ì¤ë¤ê¤È¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»Ø¤ÎÊ¢¤Ë¥¢¥¬¥ê¤Î´¶¿¨¡ÄÂé¸ï¤Î¡Ö¤Í¤Ã¤È¤ê¥Ä¥â¡×
¡¡¼ÂÀÓ¡¦·Ð¸³½½Ê¬¤ÎÂé¸ï¤Ï¡¢M¥ê¡¼¥°2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£´ü¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£¾ï¤Ë¸Ä¿Í¥é¥ó¥¥ó¤Î¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤é¤ÈßõÎõ¤ÊMVPÁè¤¤¤òÅ¸³«¡£ºÇ½ªÀï¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¼«¿È½é¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤âÃÏÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î°ìÃ¼¤¬Åì1¶É1ËÜ¾ì¤À¡£ÇÛÇ×»þ¤Ç¤ÏÌÌ»Ò¤¬1¤Ä¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¬¥ê¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2½äÌÜ¤Ë¥Ú¥ó¼·Ëü¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Ë¼«É÷¤ÎÀ¾¤ò°Å¹ï¤Ë¡£13½äÌÜ¤Ë¥É¥é¤Îâ¤¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¡¢3¡¦6º÷¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¤¬ÄÉ·â¤Î¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âé¸ï¤ÏÁ´¤¯¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£17½äÌÜ¤Ë6º÷¤ò°ú¤¤¤Æâ¤¡¦À¾¡¦¥É¥é3¤ÎËþ´Ó¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î6º÷¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¡£»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÇ×¼ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÌÕÇ×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤Ë6º÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Öº£Æü¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¤Ì¤ë¤Ã¤È¥Ä¥â¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë