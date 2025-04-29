¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤¬Éüµ¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¹ðÇò¡¢£²¥«·î¤Î³èÆ°¼«½Í¤ÇÂÎ¤ÎÊÑ²½¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ±¤¬¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë1»þ58Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤ò¤á¤°¤ë½Ð±é¼«½Í¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Þ¤Ç10Ï¢Çñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢´ã¶À¤ò³°¤·¤Æ¤ä¤äÆü¾Æ¤±¤·¤¿´é¤òÈäÏª¡£¡Ö¤â¤¦Á´¤ÆËº¤ì¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎºÝ¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ÖÈ±À¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ±¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÙ¤ó¤Ç¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ë¹½¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤¬µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ÇÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï2·î17Æü¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÎMC½Ð±é¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ËÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤´½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÏÆ±·î21Æü¡¢ShibuyaCross¡ÝFM¤Î¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤Î´§¥é¥¸¥ª¡¡ÏÈÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡ÊÂè1¡¢Âè3¡¢Âè5¶âÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¤°ÕÄ°¼è¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö´ØÍ¿¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·º»ö¤µ¤ó¤«¤é¡Øº£¸å¤ÎÄ°¼è¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£