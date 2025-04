ロッテは7月31日の楽天戦(東京ドーム)を対象として「BLACK SUMMER WEEK 2025 IN TOKYO DOME LIMITED EDITION T−SHIRT」を受け取ることができるグッズ付きチケットを先着3万枚限定で販売すると発表した。

グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能で、グッズ有無による金額差はない。グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「BLACK SUMMER WEEK 2025 IN TOKYO DOME LIMITED EDITION T−SHIRT」1アイテムを受け取ることができる。「BLACK SUMMER WEEK 2025 IN TOKYO DOME LIMITED EDITION T−SHIRT」は2025年BLACK SUMMERユニホームをモチーフにしたデザインで、東京ドーム開催試合限定仕様のデザインになっている。7月31日の楽天戦「BLACK SUMMER WEEK 2025 IN TOKYO DOME LIMITED EDITION T−SHIRT」付きチケットの販売は、現在シーズンシートオーナー抽選販売を実施中で、5月2日午前10時からファンクラブ有料会員抽選販売を開始する。