アメリカ・MLSも新シーズンがスタートし、第10節まで消化。イースタン・カンファレンスで首位に立つのは、MF久保裕也も所属するFCシンシナティだ。



イースタン・カンファレンスは昨年リオネル・メッシやルイス・スアレス擁するインテル・マイアミが圧倒的な強さを見せ、それをシンシナティやコロンバス・クルーが追いかける構図だった。それは今季も変わりそうにないが、ここまではシンシナティが7勝1分2敗とマイアミより良いスタートを切っている。





KEVIN DENKEY RIDES THE BIKE FOR A BRACE@fccincinatti are two goals to the good after an insane overhead kick! pic.twitter.com/Fvl2bZZto2