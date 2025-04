CYBERJAPAN DANCERSのメンバー・ENAが、28日発売の雑誌「週刊SPA! 5月6・13日 GW特大合併号」(扶桑社)に登場。「美女地図」のコーナーでグラビアを披露している。 誌面では普段のステージの姿とは異なる、癒やしの家デートの雰囲気を見せている。 ENAさんは大学卒業後に非常勤の保健室の先生として勤務。2023年にCYBERJAPANDANCERSに加入。グラビアでも活躍中。

