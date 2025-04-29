ÅìµþÏ»Âç³ØDHÀ©Æ³Æþ¤ÇºÝÎ©¤Ä¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¡É¡Öµð¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯Ï¢ÌÁ·ëÀ®100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÍèÇ¯¤«¤éDH¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ËÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¤âÁª¼ê¤Î·ò¹¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ7²óÀ©¤È¤È¤â¤Ë¡¢DHÀ©Æ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤â¡¢2022Ç¯¤«¤éDHÀ©Æ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢DHÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡È¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹²½¡É¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ËºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬200¾¡¤òÊû¤²¤¿¤¤¡ÈÇ¯¾åºÊ¡É 41ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤
ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³´ÆÆÄ¡ÖÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÌîµå¤òÄü¤á¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×
¡¡ÅìµþÏ»Âç³Ø¡ÊÁáÂç¡¢·ÄÂç¡¢ÌÀÂç¡¢Ë¡Âç¡¢Î©Âç¡¢ÅìÂç¡Ë¤Ø¤ÎDHÀ©Æ³Æþ¤Ï¡¢4·î10Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ËDHÀ©¤Î¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤òÄü¤á¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤à¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¹â¹»À¸¤Î´«Í¶¤Ç¡ÈÂÇ¤Ä¤À¤±ÈÖÄ¹¡É¤ò³Í¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë27Ï¢ÌÁ¤Î¤¦¤Á¡¢¸½»þÅÀ¤ÇDHÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤È´ØÀ¾³ØÀ¸¡Ê¶áÂç¡¢´ØÂç¡¢Î©Ì¿Âç¡¢Æ±Âç¡¢´Ø³ØÂç¡¢µþÂç¡Ë¤Î2¥ê¡¼¥°¤À¤±¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¤¬DHÀ©¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë°Ê¾å¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î´ØÀ¾³ØÀ¸¤âÄÉ¿ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤ÇÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¤¬DHÀ©Æ³Æþ¤ò·è¤á¤¿»þ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï´û¤Ë½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏÆ³Æþ¤ÎÍ×Ë¾¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õµ¨¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¤ÎÍý»ö²ñ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ³Æþ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤â¡¢¸½ºß¤ÏDH¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó¤«¤é¤ººÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê´ØÀ¾³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡DHÀ©¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç1973Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¿Íµ¤¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤Ç¾å²ó¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤â¡¢Åö»þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Íµ¤¤ÇÂç¤¤¯Îô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬1975Ç¯¤«¤éºÎÍÑ¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤äDHÀ©¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡£WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤é¤¯Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤â¡¢2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éDHÀ©¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤â¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇDHÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤¬»ÃÄêÅªÆ³Æþ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤â»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤º¸«Á÷¤ê
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤±¤¬DHÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âµð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤ÏÀ¹¤ó¤ËDHÀ©Æ³Æþ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¡¦»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Íý»ö²ñ¤Ë»ÃÄêÅª¤ÊDHÀ©¤òÄó°Æ¡£Åê¼ê¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢Â¿¤¯¤ÎÌî¼ê¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤º¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDHÈ¿ÂÐÇÉ¤«¤é¤Ï¡ØDH¤Ê¤·¤ÎÊý¤¬¡¢·ÑÅê¤äÂåÂÇµ¯ÍÑ¤Ê¤É¶î¤±°ú¤¤ËÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢ÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÎÂ¾¡¢¡ØDHÍ×°÷¤ÎÊ¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬1¿ÍÁý¤¨¡¢¿Í·ïÈñ¤¬¾å¤¬¤ë¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤ÇDH¤Ê¤·¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÊý¤¬Ç¯ÊðÁí³Û¤Ï¹â¤¤¤Î¤ÇÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ê¤É¤Ë¶â¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëµåÃÄ¤¬¡¢¤è¤êÍÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊNPB¡áÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡á´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ´Ö¤ÎÂÐ¹³°Õ¼±¤¬DHÀ©Æ³Æþ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë°ì°ø¡¢¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö2020Ç¯¥ª¥Õ¤ËDHÀ©Æ³Æþ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬µð¿Í¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¾µåÃÄ¥µ¥¤¥É¤«¤é¡Ø¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©¤â¡¢FAÀ©¤âµð¿Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£DHÀ©¤Þ¤Çµð¿Í¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦È¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¡Öºç¸¶ÄêÀ¬¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤â¡Ø¥»¤È¥Ñ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤âDHÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°³ÆµåÃÄ¤Î°Û¤Ê¤ë»×ÏÇ¤òÃ¯¤¬¡¢¤É¤¦¤Þ¤È¤á¤ë¤«¤¬ÅöÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¾¼ÏÂ°ÊÍè¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÅê¼ê¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤ÎÌîµå¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¬Î®¤ÎÃæ¤ÇÉ÷Á°¤ÎÅô¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¤¤¤Ä·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿´îÂ¿»³»°¹¬¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô