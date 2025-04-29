»³ËÜ¾»»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝÃæÆü¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ¾»»á¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥µ¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î²¿½½ÇÜ¤â¾¡Éé¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤ÎÀõ¤Ï¤«¤Ê¹Í¤¨¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤¤¤¦ÄÌ¤ê´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ»á¤Ï¸½ÌòÄÌ»»581»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢219¾¡165ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.45¡£»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¾¡Íø¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤ò¤â¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë