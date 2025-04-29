AirTag¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¿Ê²½¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ö¼¡´üAirTag¡×¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎMacRumors¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎAirTag¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÉô¤Ë¡ÖU1¡×¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤½¤Î¾ì½ê¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯È¾¤Ð¤Ë¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MacRumors¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡´üAriTag¤Ç¤ÏÂè2À¤Âå¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥Ð¥ó¥É¡ÊUWB¡Ë¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖiPhone 15¡×°Ê¹ß¤ä¡ÖApple Watch Ultra 2¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¿®µ÷Î¥¤¬ºÇÂç3ÇÜ¡ÊÌó200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀºÌ©¤Ê¿Í¤Î¸¡º÷µ¡Ç½¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡´üAirTag¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖApple Vision Pro¡×¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âAirTag¤ò²¿¸Ä¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ÇËÜÂÎ¤Ë¶¯¤¤°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤È²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬²¿²ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÉý¤Ê¶¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë³¸¤¬¶õ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors