½ÂÃ«Æäºé¡¢´é¤è¤êÂç¤¤¤¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤Æ¡Ö¸ý¤¬Çò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡ª
¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«¿È¤Î´é¤è¤êÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊÒ¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°¾Ð¤Ã¤¿¤é¡¢¸ý¤¬Çò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡Ö¡ôµ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡»þ´Ö¤Þ¤Ç¡ôËÌ³¤Æ»ÂçËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡ô¤ä¤ê»Ä¤·¿©¤Ù»Ä¤·¤Ï¤Ê¤·¾Ð¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡ôËÌ³¤Æ»¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À´¨¤¯¤Ã¤Æ¡ôÍ½È÷¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¥À¥¦¥ó¤¬Âç³èÌö¡ª¾Ð¡ôºù¤â¤Þ¤Àºé¤¤¤Æ¤¿¤è¡Á¡ôÀã¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡Á¡ª¡×¤È´¨¤µ¤¬»Ä¤ëÍÍ»Ò¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð´é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆäº»¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤è¤ê¥¢¥¤¥¹¥Ç¥«¾Ð¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡×¡ÖÈà½÷´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£