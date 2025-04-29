¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ø¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡Ù3ÀïÌÜ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¡¡¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡Ù¤Ç¾ðÊó²ò¶Ø¡Ö²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡×
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç5·î16Æü¤«¤é18Æü¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼2025¡Ù¤Î½Ð±é¥²¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÂëº× SUMMER BOOST 2025¡Ù¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î»³ÀîÊæ¹â¡õ¼þÅìÍ¤µþ¡¡º£Ç¯¤Ï¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É
¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼3ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡Ù¤Ç²ÐÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÜÅÄ¤Î»Ïµå¼°¤â¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡Ù¤Ç¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢½éÀï¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡¢2ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇµ»ç¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼ºÇ½ªÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎELSEE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£µÜÅÄ½ÓºÈ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¤ò¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ°ìµåÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÂëº× SUMMER BOOST 2025¡Ù¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î»³ÀîÊæ¹â¡õ¼þÅìÍ¤µþ¡¡º£Ç¯¤Ï¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É
¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼3ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£KBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡Ù¤Ç²ÐÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÜÅÄ¤Î»Ïµå¼°¤â¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡Ù¤Ç¾ðÊó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢½éÀï¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡¢2ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇµ»ç¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼ºÇ½ªÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎELSEE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£µÜÅÄ½ÓºÈ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¤ò¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ°ìµåÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª