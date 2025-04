Í¥¾¡¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È21ºÐÆ±Î½¤¬¾Î»¿¤·¤¿¥ï¥±¡ªËÙÊÆÍºÅÍ¤µ¤ó¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールが、2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝を決めた。

27日にアンフィールドで行われたトッテナムとの第34節に5-1で勝利して、リーグ制覇が確定。

32歳になった遠藤は、今季出場機会が激減し、リーグ戦では先発が一度もなかった。それでもクローザー役を全うし、ファンから愛される存在になっている。

その遠藤は「Special moment.Special day.Congratulations to All Liverpool Family.We are Premier League champions 」とのメッセージをSNSに投稿。

すると、キャプテンであるフィルヒル・ファンダイクはハートの絵文字、カーティス・ジョーンズは「マシーン」、そして、ハーヴィー・エリオットは「The legend man」とコメントしていた。

優勝後に遠藤と肩を組んで喜び合っていた21歳のエリオットは、遠藤と同じように今季出場機会が減少。

リヴァプール優勝を喜ぶ遠藤航とハーヴィー・エリオット

似たような境遇だったために通じ合うものがあるのかもしれない。遠藤も「My Man」とレジェンド扱いしてくれたエリオットに返信していた。

また、遠藤の投稿には、久保建英や元リヴァプールの南野拓実ら日本代表選手たちもいいねをしている。

南野拓実も…リヴァプール退団を後悔している6人

さらに、サッカー好きとして知られるお笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎さんも「キャプテン!おめでとう御座います!!」、そして、五輪のスケートボード・ストリートで2大会連続金メダルを獲得した堀米雄斗さんも「おめでとうございます」と祝福のメッセージを送っていた。