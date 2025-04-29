21ºÐÄ«¥É¥é½÷Í¥¡ÖÇ¯²¼¤Ë¤â¥¿¥á¸ý»È¤ï¤Ê¤¤¼çµÁ¤Ê¤Î¤ÇçÓ¤á¤é¤ì¤ë¡×¹ðÇò¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥º¡¼¥«¤ò¡Ä¡×
½÷Í¥ÊÒ²¬ô¥¡Ê21¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥á¸ý¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÊÒ²¬¤Ï¡Ö»ä¤ÏÇ¯²¼¤Ë¤â¥¿¥á¸ý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼çµÁ¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯çÓ¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â²¹¸ü¤ËÀÜ¤·¤Æ¼«Ê¬¤òËá¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¤¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢º½Çù¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¥Ð¥º¡¼¥«¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·Ëõ»¦¤¹¤ë¡£¤â¤¦²¿¿ÍËõ»¦¤·¤¿¤«¥«¥¦¥ó¥È¤·¤¿¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼Ò²ñ¡¢»ä¤Ï²¿²ó¥Ð¥º¡¼¥«¤ò·â¤Ä¤Î¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ(·É¸ì)¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÉð´ï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÊý¤Ë¤â¡Ø¤µ¤ó¡Ù¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤ë¤Í¡Ä¤½¤¦¸À¤Î¡×¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë·É¸ì¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ö¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥á¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢·ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¤º¤Ã¤È´Ó¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÎã¤¨º£¸å²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥º¡¼¥«Ë¤¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹»ö¤ËÀ®¤Ã¤Æ¤âÇ¯²¼¤ÎÊý¤Ë¥¿¥á¸ý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼çµÁ¤Ï´Ó¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡À¨¤¯Á±¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¡Öô¥¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Öô¥¤Á¤ã¤ó¡¢Ê¬¤«¤ë¤ï¡¼¡¡²¼¼ê¡Ê¤·¤¿¤Æ¡Ë¤Ë½Ð¤ë¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤ëÅÛ¡¢Â¿¤¹¤®¤ä¤Í¡×¡ÖÁê¼ê¤ÎÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯°ì¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ²¬¤Ï22Ç¯½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯7·î´ü¤ÎTBS·Ï¡ÖÀÐ»Ò¤È±©ÃË¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿¹¸ýÈþº´¹¾¤ÈÊÂÌÚÈþÀã¤ÎÆóÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢±é¤¸Ê¬¤±¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤«TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¸ì´¶³Ð¤È´¶À¤ò»ý¤ÄÅê¹Æ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£