ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î½õ¸À¡Ö¿¿Èþ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¤ÎÆü¾ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
Éã¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¿¿Èþ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖABEMA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë28ÆüÅÐ¾ì¤·¡ÖFacetime¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï4·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Á¡¼¥à¤ØÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖæÆÊ¿¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤â»ä¤¬¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢æÆÊ¿¤Ï·ÈÂÓ¤ÎFaceTime¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2»ù¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ËÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¿¿Èþ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡×¤È¤Þ¤º¤ÏºÊ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤À¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤â¼Â¶ÈÃÄ¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤è¤¦¤Ë±¿Æ°¿À·Ð¤ÏÈ´·²¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Ê¤ì¤Ð¾Íè¤â¾üË¾¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖæÆÊ¿¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿¿Èþ»Ò¤ÈæÆÊ¿¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ø»Ò¤É¤â¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏæÆÊ¿¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¤¿¤À¤¿¤À´ê¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë