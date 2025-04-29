¡Ö²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤¨¤°¤¤¾Ð¡×ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦Á°ß·ÇÕ¤Î¡È¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¡ÉÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬ÏÃÂê¡Ö½ã¶âÀ½¤«¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥©¥ó¥È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¡ÖÁ°ß·ÇÕ MAEZAWA CUP 2025¡×ºÇ½ªÆü¤¬27Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ËÓÂôÄ®¤ÎMZ GOLF CLUB¡Ê6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®À¾¤¿¤«¤Î¤ê¡Ê33¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¤¬Í¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÂ£Äè¤·¤¿¤¬¡¢¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ëÂ¤·Á¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¡ª¡©ÏÃÂê¤Î¡ÈÁ°ß·ÇÕ¡É¥È¥í¥Õ¥£¡¼
¡¡Á°ß·ÇÕ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÁ°ß·Í§ºî»á¤¬´ë²è¤·¤¿¹ñÆâÃË»Ò¤Î¿·µ¬Âç²ñ¡£°ÛÎã¤Î10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥í¤È²ó¤ë»²²ÃÏÈ¤ò1ÁÈ100Ëü±ß¤Ç°ìÈÌÈÎÇä¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¥×¥í¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´ÁÈ¤ËÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬ÂÓÆ±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÂç²ñ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡24¡Á27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÀï¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í14Ç¯ÌÜ¤Î¾®À¾¤¬ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£Á°ß·ÇÕ¤Î½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢Á°ß·»á¤«¤éÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬Â£Äè¡£¡ÈÁ°ß·ÇÕ¡É¤È´Á»ú3Ê¸»ú¤¬ÊÂ¤Ö¶â¿§¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢¾®À¾¤â¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤â»ëÀþ¤ÏÅ£ÉÕ¤±¾õÂÖ¡£Á°ß·»á¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤È¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¾®À¾¤â¡¢Á°ß·»á¤È¤È¤â¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÀÅª¤ÊÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÃíÌÜ¡£ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö²È¤Ë¤³¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¢¤Ã¤¿¤é¤¨¤°¤¤¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÁ°ß·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤«£÷¡×¡Ö½ã¶âÀ½¤«¤Ê¡×¡Ö½ã¶â¤Ê¤é½Å¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¼«Âð¤Ë¾þ¤ë¤Î¡©£×¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë