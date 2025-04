¡ÖMay I help you¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡© ³¤³°¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¡¦°û¿©»þ¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ìÉ½¸½

海外に遊びに行っている人も多いであろうゴールデンウィーク。そして、これからやってくる夏休みに海外旅行の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。海外に行くと英語でのコミュニケーションが必要となる場面もあるので、日頃から少しでも英語に触れておくと安心感にもつながるので損はないですよね。もちろん英語が話せなくても海外旅行は楽しめますが、昨今、訪日外国人観光客も増えているので、咄嗟のときにも使えるよう簡単なフレーズを覚えておきませんか?

確実に伝わる“短い英会話”を提案しているオンライン英会話スクール講師・mamiさんのFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」特別版にて、今回は、海外のお店で買い物や飲食をする際に店員さんから言われる「May I help you?」「Would you like more 〜?」に対する返答と、「どれがおすすめですか?」と自分から店員さんへ問いかける際のフレーズを解説します。

「May I help you?」の返答フレーズ

海外で買い物をするとき、店員さんから声をかけられる定番フレーズに「May I help you?(何かお手伝いしましょうか?)」がありますが、どう返答しますか? 日本語の「いらっしゃいませ」の感覚で何も返事をしない人がいますが、「May I〜?」を使った問いかけなので、返答するのがマナー。とはいえ、どう返したらいいのか……役立つフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Just looking, thank you. 「見ているだけです」

【解説】「May I help you?」と聞かれたときに、何も聞くことや頼むことがないときにはこのフレーズを使いましょう。本来「I’m just looking, thank you.」という文ですが、最初の部分は省いてもOK。「No.(結構です)」とだけ言ってしまうと、相手に悪い印象を与えてしまいます。最後に「thank you」を付け足すことで、より丁寧な印象になります。

【2】 I’m looking for… 「〜を探しているのですが…」

【解説】店員さんに探している商品を伝えたいときは、こちらのフレーズ。「look for〜(〜を探す)」は、いろいろなシチュエーションで使える言い回しなので覚えておきましょう。そのほかに「Do you have〜?(〜はありますか?)」などのフレーズも同じシチュエーションで使えます。

【3】 Can I try this on? 「試着してもいいですか?」

【解説】洋服などを試着したいときに使えるフレーズです。「this」の位置に気をつけて使いましょう。日本では「いらっしゃいませ」と言われても何も返さないことが多いですが、海外ではお店に入るとまず「Hi.」などと店員さんに挨拶することが多いです。尋ねたいことがあっても先に「Hi.」と挨拶を返すようにしましょう。

「Would you like more 〜?」の返答フレーズ

「Would you like more water?(お水のおかわりはいかがですか?)」、「Would you like some more coffee?(もう少しコーヒーはいかがですか?)」など、レストランや飛行機内でおかわりを勧められたら、何と返しますか? 「Yes, please.(はい、お願いします)」などが一般的ですが、会話によりバリエーションが出る返答をいくつか紹介します。

【1】 That would be great. 「ぜひお願いします」

【解説】「Yes, please.」より丁寧なイメージになるフレーズです。「That sounds great.」なども同じ意味で使えるので、一緒に覚えておくと便利です。ネイティブもよく使っている表現なので、会話にバリエーションを持たせたいときに使ってみましょう。

【2】 I’d like that. 「ぜひお願いします」

【解説】「I’d」は「I would」を省略した言い方です。「would」は機内やレストランでの会話でよく使われます。「I’d like to have〜(〜をお願いします)」など、注文する際にも使えるので一緒に覚えておきましょう。

【3】I'm ok for now. 「今は大丈夫です」

【解説】こちらはおかわりを断るときに使えるフレーズです。「No thank you.(結構です)」よりやわらかい印象になり、後から注文するかもしれないと思ったときに使えるので便利です。最後に「Thank you.」を付け加えても良いでしょう。

「どれがおすすめですか?」の英語表現

レストランやカフェなどのメニューで、初めて見るものばかりだったり、品数が豊富だったりしたときに、お店の人に「何がおすすめですか?」と聞くことってありますよね。その際どのようなフレーズが思い浮かびますか? なんとなく使う単語は分かるけど、実際どのように言うべきなのかイマイチよく分からない……そんな方へ簡単で使えるフレーズを紹介します。

【1】 Which one do you recommend? 「どれがおすすめですか?」

【解説】「recommend(勧める)」という動詞を使った表現です。目の前にある商品の中から、店員さんに「この中でどれがおすすめですか?」と聞きたいときに使います。洋服屋さんでのショッピングやレストランなど、いろいろな場所で使えるので覚えておきましょう。

【2】 Which one is the best? 「どれが一番良い/美味しいですか?」

【解説】相手にどれが一番良い/美味しいものか聞きたいときに使えるフレーズです。レストランでどの食べ物を頼むか迷っているときなどにも使えます。冠詞の「the」をつけるのを忘れないようにしましょう。

【3】 Which one do you think is good? 「どれが良いと思いますか?

【解説】こちらは少し上級者向けのフレーズ。相手の個人的な意見を聞きたいときに使えます。be動詞の「is」の位置に気をつけましょう。最初は語順がややこしくて難しいと感じるかもしれませんが、フレーズごとそのまま覚えてしまえば大丈夫。何度も使って言い慣れていきましょう。

「How are you?」「What’s up?」…英語の「挨拶」に対する返答フレーズ