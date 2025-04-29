¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¡¢²Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò³«ºÅ¡¡8·î27Æü¤Þ¤Ç
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤ò5·î9Æü¤«¤é8·î27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¼¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥É¡¼¥à¡×¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¡¢¥ì¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡¦¥»¥ß¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥óÉ÷¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¸¥ë¡õ¥ì¥Ã¥É¥ë¥Ó¡¼¥¯¥í¥«¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¡×¡¢¥ô¥¡¥í¡¼¥Ê¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥¥¦¥¤¡õ¥è¡¼¥°¥ë¥È¥à¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ë¥¨¡×¤Ê¤É¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤¿¡£¥°¥é¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ä¥Á¥§¥ê¡¼¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É³Æ¼ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ê¤É30¼ïÎà°Ê¾å¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
7¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤ä¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¤È¥³¡¼¥ó¤Î¥µ¥é¥À ¥ß¥ó¥È¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÁ°ºÚ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥ ¥«¥é¥Õ¥ë¡È¥Ö¥Ö¤¢¤é¤ì¡ÉÍñ¤È¤¸¤¢¤ó¤«¤±¡×¤ä¡ÖÇò¿Èµû¤Î¥¹¥Á¡¼¥à ¥ì¥â¥ó¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¹ÈÃã10¼ïÎà¤ò´Þ¤à19¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡£Å¹Æâ¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇºÌ¤Ã¤¿¡£
¾ì½ê¤Ï1³¬¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤Ï5,700±ß¡¢ÅÚµÙÆü¤Ï6,200±ß¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£