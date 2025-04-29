¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤«¤é4Ç¯¡Ä¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÀïÎÏ³°¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Èµï¾ì½ê¡É¡Ö¹âµë¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¸µ¥í¥Ã¥Æ¡¦À®ËÜÇ¯½¨»á¡¢±¦Éª¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÀèÈ¯¤ÇÉü³èÇòÀ±
¡¡¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Î¼é¸î¿À¡¦À®ËÜÇ¯½¨»á¤Ï¡¢ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤Î1995Ç¯¤Ëµå±ã½é½Ð¾ì¡£4Ç¯ÌÜ¤Î1996Ç¯¤Ë¤Ï7¾¡6ÇÔ23¥»¡¼¥Ö¤Ç¡¢ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ç¯Êð¤â1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ1997Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë±¦Éª¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢³«ËëÄ¾¸å¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¿¤È¤«Ä´À°¤òÂ³¤±¤¿¤¬±¦Éª¤Îç§¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢9·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦1ÅÙ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÉü³è¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡£1Ç¯¸å¤Î10·î¤Ë¹õÄ¬¥ê¡¼¥°¡Ê¸½ºß¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡Ê´°Á´Éü³è¡Ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¡¢1¥·¡¼¥º¥óËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡Ê½Ñ¸å¡Ë2Ç¯ÌÜ¡¢ÀèÈ¯¤ÇÉüµ¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÏÉéÃ´¤¬¤Í¡£ËèÆü½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÌµÍý¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡Éü³è¤ò´ü¤·¤¿1999Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÀèÈ¯Ä´À°¡£¡Ö¤º¡Á¤Ã¤È¡Ê2·³ËÜµòÃÏ¤Î¡Ë±ºÏÂ¤ÇÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤´¤í¤Ë1·³¤Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç16»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ1·³¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¡£8·î22Æü¤ÎÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¡Ê¸½ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Î¶áÅ´Àï¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£1·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿1993Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤³¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡¢¸«»ö¤ËÉü³è¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¸ø¼°Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1992Ç¯¡£À®ËÜ»á¤ÏÍâÇ¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤ÏËüÇ¯B¥¯¥é¥¹¡£´ÑµÒÆ°°÷¤â¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¡Ê¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤¬Íè¤¿»þ¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£B¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¡ØÀéÍÕ¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Ù¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î±þ±ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬À¨¤¤¡£¥Ü¥Ó¡¼¤¬Íè¤Æ¡¢Ìîµå¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢±þ±ç¤¬J¥ê¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºÇ½é¤Îº¢¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿Âç´¿À¼¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Î±þ±ç¤Ïº£¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£9·î3Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï1²ó2/3¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï1·³2»î¹çÅÐÈÄ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤Ó¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥È¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦2000Ç¯¡¢µß±ç¤Ø¤ÎºÆÅ¾¸þ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤ä¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
Éü³èÇòÀ±¤ÎÍâÇ¯¤ËÀïÎÏ³°¡Äºå¿À¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¢¸Î¶¿¤ÇºÆ½ÐÈ¯
¡¡¤¿¤À¡¢2000Ç¯¤Ë¤ÏÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Î¾®ÎÓ²í±ÑÅê¼ê¤¬ÍÞ¤¨¤ËÄêÃå¡£¡Ö¥³¥Ð¥Þ¥µ¤â½Ð¤Æ¤¤ÆÀïÎÏ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¡Ê2·³¤Ç¤Ï¡Ë¤Þ¤¢¤Þ¤¢Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡£1·³ÅÐÈÄ¤Ï1»î¹ç¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¹âµë¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤éµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤â²¿Ç¯¤âÆ¯¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤âÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖµåÃÄ¤«¤éÄº¤¤¤¿ÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬32ºÐ¤Î»þ¡£¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÉü³è¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦1²ó¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ³èÌö¤»¤º¤Ë¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÃ®¡ÊÀµÌÀ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£10·î¤ËÌÄÈøÉÍ¤Çºå¿À¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¡£À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Îºå¿À¤Ï¡ÖºÆÀ¸¹©¾ì¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌîÂ¼¹îÌé»á¤¬´ÆÆÄ¡£¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ»þ¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿È¬ÌÚÂôÁñÏ»»á¤¬1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÍÄ¾¯»þ¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»Ò¶¡¤Î²ñ¡×¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤Éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿À®ËÜ»á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÇºÇ¸å´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï15¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÍè¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ç½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¼¥í¤«¤é¤Î½ÐÈ¯¡£ÍâÇ¯¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢Éü³è¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë